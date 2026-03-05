В 56 регионах страны ожидается критический уровень лесопожарной опасности

По предварительному прогнозу Росгидромета, с мая по сентябрь 2026 года в 56 регионах ожидается 4-й (высокий) и 5-й (чрезвычайный) риск пожарной опасности в лесах. Пиковыми месяцами будут июнь и июль, сообщил заместитель главы Росгидромета Владимир Соколов на ежегодном совещании о подготовке к пожароопасному сезону в Совфеде.

В марте пожаров по погодным причинам не ожидается. Тем не менее господин Соколов отметил, что «по опыту прошлых лет» в Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Тыве возможен риск их возникновения из-за «человеческого фактора». В апреле прогнозируются высокие и чрезвычайно высокие риски пожаров в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в отдельные дни в Приморском и Забайкальском краях.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что в Приморском и Краснодарском краях уже начался лесопожарный сезон. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом финансирование работ по охране лесов от пожаров из федерального бюджета увеличилось на 6,9 млрд руб. и теперь составляет 26,6 млрд руб. Региональные власти также выделили на эти цели больше средств. Суммарно во всех регионах бюджеты увеличились на 1,3 млрд руб., до 17,4 млрд. Больше всего — в Красноярском крае, ХМАО и Сахалинской области. В Свердловской, Тюменской, Вологодской, Смоленской и Владимирской областях, Забайкалье и на Алтае финансирование, наоборот, сократили.

Личный состав специалистов, задействованных в тушении пожаров, по данным Ивана Советникова, укомплектован на 80%. Самый большой недобор пока среди непосредственно лесных пожарных — не хватает 28,7% сотрудников по сравнению с заявленными регионами планами. Лесопожарная техника подготовлена на 99,6%.

Финально отчитаться о подготовке к пожароопасному сезону регионы обязаны только к концу марта, после чего Рослесхоз будет проводить проверки. Перед началом сезона ведомство соберет у регионов сводные планы по тушению лесных пожаров, а к маю проверит готовность субъектов. Если регион получать статус «не готов», то ему выдается предписание со списком необходимых мер. Этот процесс, отметим, нередко сопровождается кадровыми перестановками.

