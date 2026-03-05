Блогер ответил за Александра Матросова

Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну по делу о реабилитации нацизма. По версии следствия, фигурант публично оскорбил память Героя Советского Союза Александра Матросова и оправдывал Гитлера. Подсудимый признал вину, раскаялся и получил 4,5 года колонии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мосгорсуд завершил рассмотрение уголовного дела блогера Арсена Маркаряна. СКР вменял ему два эпизода реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Он был задержан 25 августа 2025 года после того, как вернулся в Россию из-за границы. Маркарян полностью признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.

30-летний Арсен Маркарян вел YouTube и Telegram-каналы, продавал курсы по саморазвитию. Аудитория достигала 500 тыс. подписчиков. Известен эпатажными и мизогинными высказываниями. После 2022 года покинул Россию и выступал против СВО. В ноябре 2025 года был оштрафован на 15 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

Согласно фабуле обвинения, в период с 1 января 2022 года по 19 марта 2025 года у Маркаряна возник умысел на реабилитацию нацизма, а именно на оскорбление памяти защитников Отечества.

Реализуя этот умысел, Маркарян записал видео продолжительностью 2 минуты 48 секунд под названием «Армен Маркарян про самопожертвование», которую он опубликовал на YouTube-канале «Новомаркарония». Согласно заключению экспертов, в этом видео содержится «пренебрежительная негативная оценка личности Александра Матросова», которая выражается, в том числе, в употреблении обсценной лексики в его адрес.

Во втором эпизоде дела речь идет о том, что Маркарян публично одобрил преступления, совершенные гитлеровским режимом и установленные приговором Нюрнбергского трибунала. В период с 1 января по 28 октября 2022 года он захотел публично распространять информацию, одобряющую преступления нацизма и опубликовал видео на эту тему в своем Telegram-канале «База». Экспертиза установила, что высказывания Маркаряна относительно Адольфа Гитлера «констатируют полное отсутствие вопросов к его деятельности» и тем самым оправдывают все без исключения его деяния.

В прениях прокурор просил дать блогеру шесть лет и десять месяцев колонии.

На процессе зачитали обращение ряда организаций ветеранов СВО. Они сообщили, что господин Маркарян неоднократно оказывал им различную помощь, в связи с чем они просили проявить к нему снисхождение и назначить условное наказание.

Также там говорилось, что Маркарян изменился и теперь действует в интересах Родины. Также были приобщены благодарственные письма из приютов и фонда «Своих не бросаем».

Сам подсудимый рассказал в суде, что 3 марта у него родилась вторая дочь. Также он сообщил, что на его попечении после смерти отца находятся мать, бабушка, жена и двое малолетних детей. В последнем слове он просил назначить ему «самое суровое наказание, не связанное с лишением свободы». «Как взрослый мужчина я смогу перенести заключение, но я думаю, что это перечеркнет жизнь моих дочерей», — заявил подсудимый.

В итоге судья назначила фигуранту 4,5 года колонии общего режима и запретила администрировать интернет ресурсы на четыре года.

Ефим Брянцев