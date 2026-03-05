Подарочный переполох

Техника для красоты, смартфоны, украшения и игровые приставки находятся в топе запросов на подарок у россиянок в преддверии 8 марта. При этом коллеги по работе чаще всего говорят о планах сделать сладкий презент или вручить букет цветов. Его средняя стоимость в этом году по подсчетам флористов превысит 3,5 тыс. руб. Это на треть больше, чем неделей ранее. Эксперты сервиса «Авито» отмечают, что 45% из тех, кто собирается сделать подарок, рассчитывают уложиться в 3 тыс. руб., четверть — в сумму до 5 тыс. руб. Свыше 10 тыс. руб. готовы потратить 10% опрошенных. Поздравлять близких и вручать им подарки в этом году точно будет больше трети респондентов сервиса. В сегменте ювелирных украшений, по данным банка «Русский стандарт», средний чек на 8 марта за год незначительно снизился и составляет 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спектр запросов со стороны дарителей гораздо шире, отмечает представитель «Яндекс Маркета» Мариам Багдасарян: «В преддверии 8 марта покупки техники выросли примерно в два раза. Особенно активно покупали фены и фены-щетки для волос. Почти вдвое увеличился спрос на комплекты нижнего белья и пленочные фотоаппараты.

Если говорить о премиальном сегменте, перед праздником чаще покупали украшения, бижутерию, парфюм и смартфоны, в том числе Apple и Samsung. Также наблюдается, что пользователи активно обращаются к агенту "Яндекс Маркета" за помощью в выборе подарков — чаще всего для мам, девушек и жен. Кроме того, спрашивали рекомендации по подаркам для учителей в школах и воспитателей в детских садах. Интересно, что перед праздником заметно выросла активность функции «намеки». В топе таких намеков оказались iPhone 1, фен-стайлер Tuvio и даже игровая приставка PlayStation 5».

Как будет устроен праздник в компаниях? И стоит ли в этом году ожидать корпоративов? “Ъ FM” спросил об этом у бизнеса:

Промышленник и вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: «Цветы всегда дарим при входе с утра. В этот день, я понимаю, что все соблюдают ЗОЖ, поэтому стараемся, чтобы каждая женщина получила маленький сладкий подарок — это обязательное условие. Делается видеофильм, который транслируется либо в локальной корпоративной сети, либо на экран. Чаепитие или небольшой корпоратив — традиционно. Распитие спиртных напитков, особенно на опасных производственных объектах, всегда чревато. 8 Марта без шампанского сложно представить, поэтому это решается за пределами предприятия». Президент бренда Baon Илья Ярошенко:«Все традиционно: мужчины в офисе скидывались на подарки. Бюджет не увеличивался по сравнению с прошлым годом — какой есть, такой и есть. Девушек поздравить нужно. Разделения, конечно, нет, но обычно смотрим, как это бывает: руководству дарим одни подарки, курьерам — другие. Не очень красиво выглядит. В офисе будет фуршет, отпразднуем. Насчет алкоголя не уверен, возможно, будет, но я в закупке не участвовал, скидывался, согласовывал букет. Что же будет в подарок — для меня тоже сюрприз». Владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков: «Подарок подарку рознь. Основное, вне зависимости от бюджета, — это предметы, связанные с парфюмерией. Женщинам всегда приятно угодить. Мы, например, всегда делаем одинаковые подарки всем: главный бухгалтер или уборщица, секретарь или помощник. Конечно, дополнительно можно выделить тех, кто берет на себя больше обязанностей и принимает более сложные решения».

Цветы остаются в лидерах по количеству покупок, но не по сумме затрат. Эксперты рынка отмечают, что оформился и растет рынок «вторых» или дополнительных подарков. На первом месте, по данным «Ведомостей», здесь косметика и парфюмерия, на которые приходится 35% денежного оборота 8 марта вне цветочного сегмента. Еще одна из тенденций — рост спроса на так называемый «умный масс-маркет» с позиционированием на уход, а не статус. Здесь чек на презенты составляет от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Станислав Крючков