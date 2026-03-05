Объем активов под управлением инвестиционного подразделения группы ПСБ — «ПСБ Благосостояние» — по итогам прошлого года превысил 1,5 трлн руб., увеличившись более чем в 2,5 раза. Количество клиентов за год выросло на 24%, до 380 тыс. человек. По словам старшего вице-президента ПСБ Алексея Жоголева, рост привлечения институциональных и корпоративных клиентов, а также развитие направления ЗПИФ позволили достичь результатов опережающими темпами. УК ПСБ, входящая в состав «ПСБ Благосостояния», по итогам года вошла в топ-4 компаний на рынке по объему активов в управлении, заняв, по данным «Эксперт РА», первое место на рынке по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.

Банки и ритейл будут обязаны открыть свои экосистемы для клиентов друг друга, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ предлагает обсудить подход, при котором принцип равной удаленности и равнодоступности инфраструктуры для продаж товаров и услуг будет в равной степени применяться ко всем крупнейшим компаниям с экосистемной моделью бизнеса, передает слова главы ЦБ ТАСС.

Nvidia отказалась от соглашения об инвестициях в OpenAI на $100 млрд, сообщил глава компании Дженсен Хуанг. По его словам, вложения на $30 млрд в рамках последнего раунда финансирования станут для Nvidia последней инвестицией в ИИ-компанию. Хуанг связал это с тем, что OpenAI собирается провести IPO.