В Max отрицают, что мессенджер отслеживает использования VPN

Представители мессенджера Max заявили, что приложение не отслеживает использование VPN пользователями. Такое заявление в пресс-службе компании сделали ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать статью на ресурсе «Хабр».

В статье, которую прокомментировали представители пресс-службы, утверждалось, что Max содержит неблокируемый шпионский модуль, который спроектирован для слежки за пользователями VPN. Авторы публикации также заявляют, что мессенджер регулярно отправляет запросы сразу на несколько сервисов для определения внешнего IPадреса, причем часть из них — зарубежные.

«Max не отслеживает пользование VPN-сервисами, не отправляет запросы на серверы WhatsApp и Telegram»,— заявили в пресс-службе мессенджера.

По их словам, технические решения используются для качественной работы сервисов. Как утверждают в пресс-службе, данные об IP-адресах нужны для корректной работы звонков, а запросы на серверы, в том числе Google и Apple, используются для проверки доставки push-уведомлений. Это необходимо в «сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах», сообщили в Max.

«К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они (технические инструменты.— “Ъ”) не имеют никакого отношения»,— утверждают в пресс-службе.