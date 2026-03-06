Love Republic открыл свой самый большой магазин

Российский бренд одежды Love Republic открыл самый большой магазин сети — в ТРЦ «Павелецкая Плаза». Торговое пространство занимает площадь в 1235 кв. м, а в основе архитектурной концепции лежит новое пространственное зонирование с особой геометрией пространства и освещения, сочетания вариативного оборудования различных форм и фактур (камня, бетона, стекла, металла), диджитал-экранами на входе и внутри зала. Развитие магазина строится вокруг идеи «эмоционального шопинга», внутри магазина предусмотрены отдельная зона для косметической коллекции, зона отдыха, а также 20 примерочных. Для ароматизации магазина использован один из ароматов парфюмерной линии Love Republic Beauty.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Следующая фотография 1 / 6 Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic