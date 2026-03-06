Американцу подыскали телочку из Ленобласти

В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ) журналистам показали результат работы лаборатории генетических и репродуктивных технологий, открытой на базе вуза в прошлом году. Им стал первый в петербургской агломерации теленок Protos (Первый.— «Ъ Северо-Запад»), рожденный методом экстракорпорального оплодотворения (in vitro). Отец теленка — американский бык голштинской породы с высоким показателем селекционной ценности, а донор яйцеклетки — племенная корова из племзавода «Бугры» в Ленобласти.

Теленок Protos рожденный методом экстракорпорального оплодотворения

Фото: Владимир Колодчук

Фото: Владимир Колодчук Теленок Protos рожденный методом экстракорпорального оплодотворения

Фото: Владимир Колодчук

Лаборатория занимается выращиванием эмбрионов крупного рогатого скота для их дальнейшей трансплантации в племенном животноводстве. Как пояснил «Ъ Северо-Запад» ректор СПбГУВМ Кирилл Племяшов, в перспективе планируется производить около 200 оцененных эмбрионов в год с приживляемостью не менее 40%. Основной площадкой для внедрения технологии стал племенной завод «Бугры», где и родился теленок Protos.

Ректор отметил, что выращенными в лаборатории эмбрионами также интересуются хозяйство «Нива» в Калининградской области, «Опытно-производственное хозяйство „Каложицы"» и племзавод «Первомайский» в Ленобласти.

На вопрос о стоимости создания одного эмбриона господин Племяшов ответил уклончиво: «не дороже человеческих ЭКО по ОМС». В кулуарах мероприятия цифры все же прозвучали. В среднем на производство одного эмбриона вуз тратит около 15–20 тыс. рублей, но работает над удешевлением процедуры до 10–7,5 тыс. рублей за единицу. Итоговая же стоимость ЭКО зависит от генетических показателей родителей и квалификации сотрудников.

Ранее в беседе с «Ъ Северо-Запад» господин Племяшов отмечал, что чаще всего заводы просят, чтобы специалисты выехали в хозяйство и провели приживление эмбриона, то есть внесли его в полость матки. Расчет происходит после фиксации наличия у животного беременности. В среднем пересадка на каждое животное стоит порядка 40–50 тыс. рублей.

Центр работает по технологии in vitro. По этому методу все процессы формирования эмбриона происходят вне организма животного. Из фолликулов извлекают ооциты (яйцеклетки), доращивают их, после чего искусственно оплодотворяют. Полученные зародыши культивируют в необходимой среде до преимплантационной стадии (около 10 дней), после чего пересаживают в организм животного или замораживают.

Более широко в России распространена технология in vivo, по которой эмбрион формируется в организме матери. Корову искусственно оплодотворяют семенем высокопродуктивного быка, а по истечении определенного времени зародившиеся в матке эмбрионы вымывают нехирургическим путем. На финальной стадии зародышей пересаживают реципиентам или так же, как с предыдущим методом, замораживают.

Большинство племзаводов в СЗФО используют технологию in vivo. Семя закупают за рубежом. Есть и те, кто работает «по-старому»: животные размножаются естественным способом на выгуле.

Владимир Колодчук