Иран заявил об ударах по американскому военному штабу у аэропорта Абу-Даби

Иранская армия нанесла несколько ударов по американскому военному штабу у международного аэропорта имени шейха Зайда в Абу-Даби. Об этом заявила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Подробности не приводятся. Силы ПВО отражают атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана, написало Минобороны ОАЭ в соцсети Х. Жители Абу-Даби сообщили о «многочисленных мощных взрывах», передает Reuters.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 5 марта власти ОАЭ заявили о шести пострадавших при ударах БПЛА в Абу-Даби.