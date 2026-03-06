Концерты Григория Лепса и Полины Гагариной, спектакли в Театре имени Ленсовета, а также «Битва двух столиц»

Температура воздуха уже поднялась выше нуля, в город пришло тепло, а солнце стало светить более продолжительное время. Когда душа все чаще требует новых эмоций, романтики и красоты, рабочим «лекарством» станут мероприятия культурных учреждений Петербурга. В традиционной афише есть и выставки, и спектакли, и концерты — а куда сходить, решать вам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бенуа. Проект театральной декорации для Romano Benois Theatre Company

Фото: Bashmakov Gallery Николай Бенуа. Проект театральной декорации для Romano Benois Theatre Company

Фото: Bashmakov Gallery

Bashmakov Gallery предлагает посетить выставку «Наш авангард плюс». На ней представлены рисунки Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и Леопольда Сюрважа, акварели и гуаши Добужинского, Эрте, Шемякина, Николая и Нади Бенуа, редчайшие подписные работы Марка Шагала, пошуары Сони Делоне и Андрея Ланского. Все эти работы будут показаны в России впервые. Особый интерес посетителей вызовут эскизы декораций и костюмов для знаменитых «Русских сезонов» и ведущих театров Европы. Выставка включает свыше 100 подлинных произведений, созданных художниками русского зарубежья. Также здесь можно будет познакомиться с работами мастеров предшествующего поколения, в частности объединения «Мир искусства». Выставка будет работать до 23 августа.

Праздничные гала-концерты «Весна, Музыка, Любовь» на 6, 7 и 8 марта подготовил Театр музыкальной комедии. Их посвятили Международному женскому дню. На сцене культурного учреждения выступят артисты театра и гости из Венгрии. Любителей искусства приглашают в путешествие по миру оперетты. В концертах принимают участие мастера оперетты: Моника Фишль, Сильви Сенди, Река Бори, Балаж Колтай-Надь, а также ведущие солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, артисты балета и хора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Турецкий (в центре) во время выступления

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Турецкий (в центре) во время выступления

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В БКЗ «Октябрьский» 7 марта выступит арт-группа «Хор Турецкого». Коллектив приготовил эксклюзивный подарок: праздничный концерт-поздравление для лучшей половины человечества. Программа подобрана с учетом вкусов и предпочтений зрительниц. В этот вечер прозвучат проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Все композиции будут обрамлены уникальными голосами певцов: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо.

Обладательница неповторимого голоса Полина Гагарина в Международный женский день, 8 марта, выступит на сцене стадиона «СКА Арена». Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса — все это составляет феномен певицы. За 20 лет артистка выпустила множество хитов, которые многие узнают с первых нот, и мощно выступила на конкурсе «Евровидение» в 2015 году с песней «A Million Voices». В программе «Навсегда» артистка представит новую временную историю своей жизни — с самыми яркими моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях с космическим светом и масштабным живым звуком. Полина Гагарина включила композиции из разных периодов творчества, а также треки из нового альбома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Лепс Григорий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Певец Лепс Григорий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В БКЗ «Октябрьский» 9 марта выступит народный артист России Григорий Лепс. Исполнитель давно обрел любовь слушателей и в стране, и за ее пределами. Поход на концерт певца — это возможность услышать уникальный вокал, а также любимые композиции вживую.

Последнюю оперу Джакомо Пуччини «Турандот» 10 марта дадут в концертном зале «Мариинский-2». Автор решил написать оперу на сюжет сказки Карло Гоцци после просмотра спектакля Макса Рейнхардта в 1920 году. Действие происходит в Китае «в легендарные времена». Постановка расскажет о любви принца Калафа к жестокой китайской принцессе, которая казнит женихов, не отгадавших три загадки. Калаф разгадывает их, но предлагает принцессе узнать его имя до рассвета. После гибели преданной рабыни Лиу сердце Турандот тает, она принимает любовь, а имя принца объявляет «Любовью».

В СК «Юбилейный» 11 и 12 марта пройдет юбилейный концерт в честь 85-летия тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. В оба вечера выступят два уникальных состава специальных гостей и основная команда чемпионов разных поколений. В среду на лед выйдет герой Олимпиады-2026 Петр Гуменник. Также выступят действующие спортсмены: Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев и другие. В четверг выступят олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Господин Мишин был их тренером в разные годы. Подарком для поклонников станет выступление Камилы Валиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Вселенная Миядзаки» в исполнении Балтийского симфонического оркестра

Фото: «Колизей-Арена» Программа «Вселенная Миядзаки» в исполнении Балтийского симфонического оркестра

Фото: «Колизей-Арена»

Балтийский симфонический оркестр представит 12 марта в концертном зале «Колизей Арена» программу «Вселенная Миядзаки». Под звуки знаменитых саундтреков композитора Дзе Хисаиси из аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и других на большом экране будет проецироваться видеоряд, создающий эффект полного погружения. Концерт станет путешествием в волшебные миры японского аниматора, где симфоническая музыка встречается с визуальной поэзией.

Концерт «Музыка в Оранжерее. Цветочный джаз» по-настоящему подарит ощущение долгожданной весны. «Русские Музыкальные Сезоны» приглашают насладиться джазовыми ритмами и авторскими мелодиями квинтета Ирины Марголиной, погрузившись в теплое, яркое и радостное настроение вместе с музыкой и природой. Любителей джаза будут ждать 12 марта в Оранжерее Таврического сада.

Продолжить общение с искусством предлагаем вам в Театре имени Ленсовета. На его сцене 12 марта покажут спектакль «Обыкновенная история» в постановке Романа Кочержевского. Произведение Ивана Гончарова рассказывает нам о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. В спектакле, как отмечает режиссер, заложен неназидательный разговор со зрителем о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из постановки «Лев Толстой. Два портрета»

Фото: Театр им. Ленсовета Сцена из постановки «Лев Толстой. Два портрета»

Фото: Театр им. Ленсовета

Спектакль «Два портрета» режиссера-постановщика Евгении Богинской дадут 12 марта в том же театре, но на Малой сцене. В основе пьесы молодого автора — документальная история о том, как Иван Крамской писал портрет писателя Льва Толстого. Классика не сразу удалось убедить позировать для картины. В итоге художник написал два портрета — один остался в семье, а другой достался заказчику — коллекционеру и меценату Павлу Третьякову. Зрителям представят диалоги Толстого и Крамского о творчестве, вере и Христе, смысле человеческого существования, полные метафор, образов, юмора и даже сарказма. Вечные философские вопросы подаются через живой увлеченный разговор двух личностей, пытающихся нащупать истину.

В этот же день, 13 февраля, в Эрмитажном театре (Дворцовая набережная, 34) Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского представит спектакль «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполнит народный артист России, легендарный премьер Мариинского театра Фарух Рузиматов. В основе постановки — не привычный балет Прокофьева, а оригинальная версия, соединившая шекспировскую трагедию с музыкой Чайковского. В спектакль вошли фрагменты Шестой симфонии, Третьей сюиты, «Итальянского каприччио», Концерта для скрипки с оркестром и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Счастье мое»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Счастье мое»

Фото: Театр имени Ленсовета

На следующий день, 13 марта, Театр имени Ленсовета представит спектакль Андрея Сидельникова «Счастье мое». В спектакле заняты народный артист России Евгений Филатов (Оскар Борисович), артисты Татьяна Трудова (Виктория), Иван Санников (Семен), Инесса Перелыгина-Владимирова (Лидия Ивановна). После победы в Великой Отечественной войне люди мечтали о любви, хотели с гордостью и надеждой смотреть вперед. Среди послевоенной разрухи встречаются двое юных людей — школьная пионервожатая и курсант морского училища. Один день, одна ночь… Могут ли они изменить всю жизнь?

Список концертов продолжит «Queen в Особняке Половцова», который состоится 13 марта. Мероприятие, которое объединит величие старинного особняка и динамику одной из главных рок-групп. Хиты Queen исполнит камерный оркестр в бронзовых интерьерах. Пространство наполнится необыкновенным сочетанием музыки и особенной атмосферы.

Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже представят графический цикл Бориса Григорьева к роману «Братья Карамазовы». В этом году исполняется 140 лет со дня рождения художника. Выставка откроется 14 марта. Фонд и музей представляют выставочный и издательский проекты, посвященные графическому циклу великого русского художника Бориса Григорьева к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Серия из 58 листов будет доступна для просмотра до 26 марта 2026 года в Белоколонном зале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды «Зенит»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игроки команды «Зенит»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Футбольный клуб «Зенит» 14 марта сыграет матч Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена». «Битва двух столиц» уже много десятилетий является принципиальным противостоянием. Перед матчем для болельщиков выступит группа «Биртман». За два часа до игры фанаты смогут провести время на развлекательных площадках, поучаствовать в творческих мастер-классах, нанести аквагрим, посетить яркие фотозоны и фудкорты.

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке продолжаются гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. На выходных, 14 и 15 марта, под куполом цирка развернется увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

В Театре имени Ленсовета 15 марта покажут сказку «Снежная королева». История об отважной девочке Герде, ее горячем любящем сердце, способном растопить лед, победить козни злых сил, спасти заколдованного брата из чертогов Снежной королевы, знакома многим из детства. Театр предлагает взрослым вновь окунуться в эту сказку, а детям — увидеть историю, сыгранную профессиональными актерами.

Подготовила Татьяна Титаева