Пушкин на Минина

Идея сделать на площади Минина выставочное пространство поэта Александра Пушкина получила поддержку губернатора. Еще осенью Глеб Никитин поручил проработать вопрос с воcсозданием в гимназии № 1 гостиничного номера, в котором однажды останавливался великий писатель. В подвале учебного заведения предлагается сделать «Исторический трактир» с проходом в музейный номер. Музеефикация может затронуть и соседний хоровой колледж. В гимназии музейную концепцию не поддержали — средняя школа может лишиться кабинета географии и женского туалета, а в подвале проложены коммуникации. Также в областном правительстве обсуждается идея видоизменить или вовсе убрать здание кафе «Ростикс» от памятника Козьме Минину.

В здании гимназии (на заднем плане) могут открыть исторический номер, а облик «Ростикса» советуют изменить

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На площади Минина и Пожарского может появиться культурно-выставочное пространство, посвященное великому русскому поэту и прозаику Александру Пушкину. В прошлом году чиновники посетили расположенный в центре Нижнего Новгорода маленький филиал музея-заповедника «Болдино». В результате осмотра была поддержана идея нижегородского коллекционера старины и директора Технического музея Вячеслава Хуртина расширить пушкинскую экспозицию.

Инициатор предложил сделать над музеем на втором этаже гимназии №1 гостиничный номер, в котором однажды проездом останавливался Александр Пушкин. Старинное здание 1820-х годов постройки, где сейчас расположена средняя школа, в начале ХIX века было гостиницей купца Деулина. А в подвале средней школы Вячеслав Хуртин предложил создать «Исторический трактир» — выставку, посвященную развитию трактирного дела России и, возможно, стилизованное под старину заведение общепита. Как рассказал коллекционер, это может быть кофейня или кафе, но без продаж алкоголя.

Во внутреннем дворе гимназии и соседнего губернского хорового колледжа предложено обустроить «Пушкинский дворик».

В октябре прошлого года губернатор Глеб Никитин, одобрив эти предложения, поручил четырем областным министерствам и главе Нижнего Новгорода детально их проработать. Согласно этому поручению (копия имеется в распоряжении Ъ), под музейный гостиничный номер Пушкина и трактир предлагается использовать четыре кабинета гимназии и часть подвала, решив вопрос с компенсацией гимназии уменьшения школьных площадей. Пушкинские пространства в школе планируется соединить единым проходом с существующим филиалом «Болдино». Министерству туризма губернатор рекомендовал обсудить с заинтересованными рестораторами участие в организации «Исторического трактира». В этом году подвал школы осматривал министр госимущества Сергей Баринов.

Власти оценивают перспективы его ремонта и приспособления под выставку и заведение.

По словам Вячеслава Хуртина, ценность его идеи в том, чтобы сделать исторический гостиничный номер именно в здании бывшей гостиницы Деулиной, где останавливался поэт.

Пока проработка предложений движется не быстро, а при хорошем исходе музею «Болдино» также могут передать под экспозицию и несколько комнат хорового колледжа (в прошлом в его здании располагалась гостиница «Россия»). «Я надеюсь, что все будет реализовано, потому что о Пушкине надо делать либо хорошо, либо никак»,— отметил он.

В администрации гимназии № 1 не поддерживают идею устроить из школьных помещений выставочные пространства. В случае организации гостиничного номера, как это наметили власти, учебное заведение лишится кабинета географии и туалета для девочек. Как будут компенсированы эти потери площадей в старинном здании, неясно. Что касается подвала, там проложены сети отопления и канализации, вынести их — сложная задача.

Иметь под учебными классами кафе педагогам не хочется, как и переживать строительные работы в здании со старыми перекрытиями.

В поручении губернатора о пушкинских местах также значилась проработка с собственником кафе «Ростикс» вопроса «по приведению экстерьера объекта в соответствие с архитектурно-градостроительным обликом площади Минина и Пожарского». По данным «Ъ-Приволжье», в областном правительстве звучали и более радикальные предложения освободить территорию вокруг памятника Козьме Минина, убрав фастфуд с центральной площади.

Однако пока каких-либо окончательных решений по этому вопросу не принято, как и по пушкинской музеефикации помещений гимназии.

Роман Кряжев