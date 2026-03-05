Из-за руля не выйти

Суды отказали в условно-досрочном освобождении Виктора Пильганова, который отбывает восьмилетний срок заключения за резонансное ДТП. В 2019 году сын бывшего начальника Главного следственного управления нижегородской полиции Александра Пильганова в состоянии наркотического опьянения устроил аварию в центре Нижнего Новгорода с группой школьников. Он ехал в машине с отцом-генералом, в ДТП погибла мать ученицы. Наказание Виктору Пильганову истекает в апреле 2027 года, а покинуть колонию он пытался с 2022 года, когда безуспешно просил заменить назначенный срок принудительными работами. Однако поощрений от руководства ИК оказалось недостаточно, а из присужденных потерпевшим 5,4 млн руб. компенсаций осужденный выплатил лишь 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд над сыном отставного генерала МВД Виктором Пильгановым, устроившим ДТП со школьниками в центре Нижнего Новгорода

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Суд над сыном отставного генерала МВД Виктором Пильгановым, устроившим ДТП со школьниками в центре Нижнего Новгорода

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд в четверг рассмотрел жалобу осужденного за резонансное ДТП Виктора Пильганова на отказ в условно-досрочном освобождении из колонии №16. В этом учреждении сын генерала МВД в отставке Александра Пильганова отбывает восьмилетний срок. Его осудили за ДТП со смертельным исходом на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде.

Как писал «Ъ-Приволжье», 9 декабря 2019 года отец и сын Пильгановы заехали на Мытный рынок за продуктами и пообедали в кафе, сели в Toyota Highlander и направились домой. За рулем был Виктор Пильганов, которого отец попросил сесть за руль из-за плохого самочувствия.

Внедорожник поехал по Алексеевской улице, затем, нарушив правила, повернул на участок с односторонним движением в сторону улицы Максима Горького. Выезжая, водитель повернул в сторону площади Свободы через двойную сплошную полосу и протаранил машину Audi A8, которая двинулась со светофора. От столкновения Audi врезалась в припаркованный у обочины автомобиль Renault, обе машины отбросило на тротуар, по которому в это время в Театр юного зрителя шли школьники с сопровождающими.

В результате ДТП были травмированы дети и погибла мать одной из учениц Наталья Калинина. Виктор Пильганов и его отец заперлись в машине.

Экспертиза по делу показала, что Виктор Пильганов управлял иномаркой в состоянии наркотического опьянения. При этом сын генерала был лишен водительских прав еще в 2016 году после отказа от медицинского освидетельствования при ДТП в районе Мещерского озера. Тогда в нетрезвом виде он перевернулся на машине и уснул за рулем в ожидании помощи.

В ДТП на улице Горького Виктор Пильганов не признал вину и доказывал, что он был трезв, а виновником являлся водитель Audi, поехавший на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости.

Автотехническая экспертиза следствия подтвердила, что иномарка ехала со скоростью 70–90 км/ч, однако затормозить перед выехавшим джипом было невозможно даже без нарушения правил. Доводы Виктора Пильганова суд посчитал несостоятельными и отправил его в колонию, лишив права управлять транспортными средствами. Родственникам потерпевших присудили выплатить 5,4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. С отца Александра Пильганова также взыскали 180 тыс. руб. и оштрафовали его на 3 тыс. руб. за передачу автомобиля лицу без права управления.

В процессе по условно-досрочному освобождению Виктор Пильганов отказался участвовать и не стал нанимать адвоката. В свою пользу он указал три поощрения от руководства колонии за добросовестное отношение к труду, положительные характеристики и благодарственное письмо администрации ИК-16, а также отсутствие дисциплинарных взысканий. Из апелляционной жалобы следовало, что осужденный признал вину, а в пользу потерпевших с него взыскали 225,7 тыс. руб., из которых 18,5 тыс. он возместил лично.

В колонии ему осталось отсидеть год и четыре месяца: назначенный за резонансное ДТП срок истекает в апреле 2027 года. Выплатить потерпевшим полную сумму ущерба он не в состоянии, пока находится за решеткой, отмечал осужденный.

Прокурор посчитал отказ Лысковского райсуда в УДО законным, пояснив, что трех поощрений от руководства колонии мало, достаточных мер для погашения ущерба осужденный не принял, а большая часть отбытого срока сама по себе не является достаточным основанием для освобождения, как и положительные характеристики.

В итоге апелляционный суд подтвердил отказное решение.

Освободиться Виктор Пильганов пытается с 2022 года. Сначала он пытался попасть в другое исправительное учреждение, затем добивался смягчения наказания, потом ходатайствовал о его замене на принудительные работы. Однако суды не пошли ему навстречу.

Роман Рыскаль