Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Черчилль и правда

Чего не говорил и что не делал Уинстон Черчилль, даже если все думают иначе

5 марта исполняется 80 лет Фултонской речи Черчилля, в которой он говорил о «железном занавесе», опустившемся на Европу. Считается, что и сам термин «железный занавес» придумал он, признанный блестящий оратор. Однако это не так. И не только это. Британскому политику приписывают многие слова и поступки, к которым он не имеет отношения.

Фото: AP

Фото: AP

Текст: Николай Зубов

Черчилль и Ковентри

14 ноября 1940 года германские самолеты бомбардировали Ковентри. Погибли более 600 человек. Несколько тысяч домов были разрушены до основания. Две трети зданий в городе пострадали. Налет считают одним из самых черных дней в британской истории Второй мировой. А в 1974 году Уинстона Черчилля посмертно обвинили в том, что он не предотвратил эту трагедию, хотя мог.

Обвинение содержалось в мемуарах бывшего британского разведчика Фредерика Уинтерботэма. Он утверждал, что англичане перехватили информацию о предстоящей бомбардировке, но премьер якобы запретил ее использовать, чтобы не раскрывать самого факта, что немецкие сообщения ловят и расшифровывают.

Военкор Черчилль: как он стал тем, кем его знают

Историки говорят, что Уинтерботэм возвел на премьера напраслину. 12 ноября 1940 года британцы получили информацию о готовящейся операции «Лунная соната». Вскоре стала известна точная дата — 14 ноября. Не было информации только о том, что именно будут бомбить немцы. По косвенным данным, содержавшимся в расшифрованных сообщениях противника, англичане решили, что речь идет скорее всего о Лондоне. Черчилля эта информация застала на пути из столицы на север. Он приказал развернуть автомобиль и потом несколько часов провел на крыше министерства ВВС, ожидая атаки. Потом это воспримут как подтверждение его искренней уверенности в том, что целью немцев был Лондон.

Уинстон Черчилль осматривает разрушенный бомбардировкой Кафедральный собор Ковентри в ноябре 1940 года

Уинстон Черчилль осматривает разрушенный бомбардировкой Кафедральный собор Ковентри в ноябре 1940 года

Фото: William G. Horton / Library of Congress

Уинстон Черчилль осматривает разрушенный бомбардировкой Кафедральный собор Ковентри в ноябре 1940 года

Фото: William G. Horton / Library of Congress

Лишь совсем незадолго до нападения британцам удалось обнаружить направленные на Ковентри радиолучи немецкой навигационной системы X-Gerat. Но было слишком поздно. Ковентри — большой город, и эвакуировать его за пару часов было невозможно. Кроме того, судя по правительственным документам, до самого Черчилля информация о том, что немцы будут атаковать Ковентри, дошла уже после начала налета.

Неточности в рассказе Уинтерботэма специалисты объясняют тем, что писал он свою книгу через 30 с лишним лет после событий и, кроме того, едва ли не исключительно по памяти: у него не было доступа к секретным документам и архивам.

Еще одним популярным мифом является история о том, что Уинстон Черчилль якобы знал о готовящемся нападении японцев на Перл-Харбор, однако не стал предупреждать о нем американцев, чтобы гарантировать вступление США в войну. Подтверждений этого тоже нет, зато есть масса свидетельств того, что этого не могло быть. Например, известно, что у британцев не было возможности расшифровывать японские переговоры и сообщения (в отличие от немецких). А многие исследователи подчеркивают, что даже если бы англичане умели это делать, то ничего бы не изменилось: японская эскадра, направлявшаяся к Гавайям, поддерживала тотальный режим тишины, так что перехватывать и расшифровывать было просто нечего.

Черчилль и коньяк

Фото: Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

Едва ли не самый известный в СССР факт о личных пристрастиях британского премьера — его страсть к армянскому коньяку. Эта информация легендарным образом даже вошла в золотой фонд советского кинематографа: в сериале «17 мгновений весны» она всплывает в одном из разговоров Штирлица с шефом Гестапо Мюллером. Там, правда, говорилось просто о «русском коньяке». Но кажется, все зрители знали, что Черчилль в день выпивал чуть ли не бутылку армянского «Двина», а напиток (400 бутылок в год) ему оправляли по личному распоряжению Иосифа Сталина.

Единственное во всей этой истории зерно правды заключается в том, что Черчилль действительно однажды попробовал армянский коньяк.

И даже похвалил его. Было это в 1945 году, когда британский премьер прибыл в Ялту для участия в конференции лидеров союзных держав (СССР, Великобритании и США). Правда ли Черчиллю понравился коньяк, никто, конечно, не знает. В Крыму он был гостем, напитком его угостил хозяин, разумеется, ничего кроме одобрения с его стороны последовать не могло.

Но все остальное про Черчилля и коньяк — выдумка. В обширных архивах самого Черчилля и в материалах о нем нет упоминаний о напитке или информации о том, что он получал ящиками коньяк из СССР. Исследователи подтверждают — такие поставки должны были оставить огромный бумажный след: таможенный, если коньяк ввозился обычным путем, или дипломатический, если его доставляли по линии посольства. Ничего подобного, однако, не обнаружено.

Черчилль и яд

Черчилль и леди Астор (справа) в Плимуте в 1940 году

Черчилль и леди Астор (справа) в Плимуте в 1940 году

Фото: Plymouth Herald

Черчилль и леди Астор (справа) в Плимуте в 1940 году

Фото: Plymouth Herald

Столкнувшись с Уинстоном Черчиллем на каком-то приеме, его давняя знакомая глянула на вино в его руке и произнесла: «Будь вы моим мужем, я бы подсыпала в этот бокал яду». На что он немедленно ответил: «Будь я вашим мужем, я бы его выпил». Эта история входит во многие сборники афоризмов, приписываемых премьеру. А при обсуждении его чувства юмора всплывает едва ли не первой. И это при том, что история явно выдуманная. О ней не упоминает никто из современников и, что еще важнее, очерк, описывающий подобный сюжет, хотя и с участием других фигурантов, был опубликован в одном американском журнале еще в конце XIX века. Косвенным подтверждением легендарности истории служит и то, что в качестве собеседницы Черчилля выступают в разных версиях самые разные женщины. А добавить яд они готовы в самые разные напитки — от кофе до коньяка.

Чаще всего, однако, в этой истории упоминают леди Нэнси Астор. Они с Черчиллем принадлежали к одному кругу. Он был частым гостем в поместье Асторов — Кливден-Хаусе, а она — в Бленхеймском дворце, родовом гнезде Черчиллей.

Как остроумие Уинстона Черчилля влияло на мировую политику

Леди Астор была женой одного из самых могущественных британцев начала XX века — виконта Уолдорфа Астора, политика, владельца нескольких газет. А еще она была первой женщиной, заседавшей в Палате общин британского парламента — место досталось ей почти по наследству. Когда ее муж получил титул виконта, ему пришлось перейти в Палату лордов, а Нэнси с его помощью легко завоевала место в нижней палате. Там Уинстон и Нэнси встретились впервые в 1919 году.

Тогда между ними случилась пикировка и факт произошедшего подтверждают свидетели. Его неприятно удивил сам факт появления женщины в Палате общин. Глядя на леди Астор, он очень громко, так, чтобы она услышала, заметил: «Чувствую себя так, как будто ко мне в ванную вошла дама, а у меня нет ничего, кроме мочалки, чтобы прикрыться».

Леди Астор, подойдя к нему, ответила: «Сэр, вы не настолько привлекательны, чтобы беспокоиться по этому поводу».

Отношения между ними так никогда и не наладились. Их мнения часто не совпадали. К примеру, леди Астор была сторонницей «умиротворения» Адольфа Гитлера, в то время как Уинстон Черчилль был решительно против.

В разгар войны Черчилль как-то посетил Плимут, портовый город, в котором располагалась крупная военно-морская база. Город только что подвергся жестокой бомбардировке люфтваффе. Черчилль, как рассказывают, расплакался из-за увиденного. Леди Астор, как член парламента от Плимута, сопровождала премьер-министра. Увидев в его глазах слезы, она скривила губы: «Уинстон, ты всегда был плаксой. Но слезами ты нам не поможешь. Уже сделай хоть что-нибудь».

Черчилль и «железный занавес»

Фото: AP

Фото: AP

5 марта 1946 года уже покинувший пост премьера Черчилль выступил в городе Фултон, штат Миссури. В СССР и России эту речь принято называть «Фултонской», в остальном мире – «Речью о железном занавесе». Это породило еще один миф о британском политике. И даже есть мнение, что он сам придумал термин «железный занавес».

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой»,— провозгласил он там и тогда.

Потом он еще не раз использует этот термин. Но это не его изобретение, это выражение он только в очередной раз повторил.

Совершенно реальный «железный занавес» впервые появился в лондонском театре Друри-Лейн в 1794 году. Его не придумал, но заказал британский драматург Ричард Шеридан, владевший театром. Задачей этого приспособления, действительно представлявшего собой занавес из металла, была борьба с пожарами. В случае возгорания — а они в театрах чаще всего начинались на сцене — он опускался перед ней, не позволяя огню проникнуть в зрительный зал. Театру это не помогло, он сгорел в 1809 году, тем не менее само устройство широко распространилось в Европе.

Уинстон Черчилль о том, как трезво смотреть на вещи

Одно из первых упоминаний железного занавеса в качестве метафоры встречается, как принято полагать, в романе Герберта Уэллса «Пища богов» с его фразой «Редвуд еще не совсем понимал, что он отрезан от внешнего мира как бы железным занавесом». Потом словосочетание использует Василий Розанов в 1917 году: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес». А особую популярность оно получило в нацистской Германии, где его очень часто употребляли с приближением конца Второй мировой войны, в том числе и Йозеф Геббельс.

Тем не менее, говорят многие историки, если Черчилль и не придумал этот термин, то он сделал его общепринятым и общепонятным.

Еще один распространенный миф о Фултонской речи рассказывает о том, что в ней Черчилль якобы впервые использовал понятие «холодная война». На самом деле там Черчилль ее не упоминает ни разу. Это выражение придумал другой британец — Джордж Оруэлл в конце 1945 года. Но, используя современный язык, оно к марту 1946-го еще не завирусилось.

Черчилль и соха

Фото: British Official Photo / AP

Фото: British Official Photo / AP

В Советском Союзе любили подчеркнуть уважение, с которым Уинстон Черчилль относится к Иосифу Сталину. Например, часто вспоминали два факта — о том, что он лично явился в посольство СССР в Лондоне, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью советского лидера, и то, как он его характеризовал: «Сталин принял Россию с сохой и оставил ее с атомной бомбой». Все это — неправда. Черчилль не посещал советское посольство и не выражал — публично или в частном порядке — печали по поводу смерти советского лидера. Да и вообще ничего про Сталина, соху и Россию не говорил. Хотя фраза и не выдумана. Автор у нее есть. Но ни при жизни Сталина, ни даже после его смерти, конечно, в СССР никто бы не стал называть ее настоящего автора — убежденного троцкиста Исаака Дойчера (1907–1967), историка, биографа Сталина и Троцкого. В СССР его впервые напечатали в 1991 году (в издательстве «Политиздат»), а в Британии весьма охотно выпускали более или менее левые медиа, включая и газету The Guardian, в которой впервые и была опубликована фраза о Сталине, сохе и атомной бомбе.

Фотогалерея

«Власть — это наркотик»

Предыдущая фотография
«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма» &lt;BR>Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Вудстоке (Великобритания). В 1894 году окончил Сандхерстский королевский военный колледж

«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Вудстоке (Великобритания). В 1894 году окончил Сандхерстский королевский военный колледж

Фото: AP

«Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди» &lt;BR>С 1895 года — на военной службе. Последующие несколько лет совмещал службу с журналистской и литературной работой &lt;BR> В Бангалоре, Индия в 1897 году

«Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди»
С 1895 года — на военной службе. Последующие несколько лет совмещал службу с журналистской и литературной работой
В Бангалоре, Индия в 1897 году

Фото: Universal History Archive / Getty Images

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием» &lt;BR>В 1900 году был избран в Палату общин от Консервативной партии. В 1904 году перешел в Либеральную партию из-за разногласий по вопросу свободной торговли

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием»
В 1900 году был избран в Палату общин от Консервативной партии. В 1904 году перешел в Либеральную партию из-за разногласий по вопросу свободной торговли

Фото: AP

«Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей» &lt;BR>В 1906 году получил свой первый пост в правительстве — заместителя министра по делам колоний. В этом качестве занимался в основном вопросами британских колоний в Южной Африке &lt;BR>На охоте в лесу Аллоньи (Франция) в 1933 году

«Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей»
В 1906 году получил свой первый пост в правительстве — заместителя министра по делам колоний. В этом качестве занимался в основном вопросами британских колоний в Южной Африке
На охоте в лесу Аллоньи (Франция) в 1933 году

Фото: AP

«Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» &lt;BR>В 1908 году стал самым молодым министром кабинета с 1866 года, заняв пост президента Управления торговли. В феврале 1910 года назначен министром внутренних дел Великобритании &lt;BR>В больнице Ленокс-Хилл, Нью-Йорк (США), 1931 год

«Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы»
В 1908 году стал самым молодым министром кабинета с 1866 года, заняв пост президента Управления торговли. В феврале 1910 года назначен министром внутренних дел Великобритании
В больнице Ленокс-Хилл, Нью-Йорк (США), 1931 год

Фото: AP

«Когда двое дерутся — выигрывает третий» &lt;BR>В октябре 1911 года назначен первым лордом Адмиралтейства. В 1915 году покинул кабинет министров. В ноябре того же года вернулся на действительную военную службу, сохранив за собой место в Палате общин парламента &lt;BR>На заседании британского Адмиралтейского совета в Лондоне, 1939 год

«Когда двое дерутся — выигрывает третий»
В октябре 1911 года назначен первым лордом Адмиралтейства. В 1915 году покинул кабинет министров. В ноябре того же года вернулся на действительную военную службу, сохранив за собой место в Палате общин парламента
На заседании британского Адмиралтейского совета в Лондоне, 1939 год

Фото: AP

«Цель парламента — заменить кулачные бои словесными» &lt;BR>В 1916 году в звании майора вернулся в Парламент. С 1917 по 1919 год занимал пост министра по делам военной промышленности, в 1919 году получил пост министра обороны и ВВС &lt;BR>На северо-востоке Англии, 1940 год

«Цель парламента — заменить кулачные бои словесными»
В 1916 году в звании майора вернулся в Парламент. С 1917 по 1919 год занимал пост министра по делам военной промышленности, в 1919 году получил пост министра обороны и ВВС
На северо-востоке Англии, 1940 год

Фото: AP

В 1921 году стал министром по делам колоний, в этом качестве участвовал в учреждении монархий в Ираке и Иордании. В октябре 1922 года проиграл выборы в своем парламентском округе и покинул Палату общин

В 1921 году стал министром по делам колоний, в этом качестве участвовал в учреждении монархий в Ираке и Иордании. В октябре 1922 года проиграл выборы в своем парламентском округе и покинул Палату общин

Фото: AP

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны» &lt;BR>В 1908 году женился на Клементине Хозьер (на фото), с которой прожил до конца своей жизни. С ней у Черчилля было пятеро детей — дочери Диана, Сара, Мэриголд и Мэри и сын Рэндольф &lt;BR>В лондонских доках, 1940 год

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны»
В 1908 году женился на Клементине Хозьер (на фото), с которой прожил до конца своей жизни. С ней у Черчилля было пятеро детей — дочери Диана, Сара, Мэриголд и Мэри и сын Рэндольф
В лондонских доках, 1940 год

Фото: AP

«Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда» &lt;BR>В 1924 году занял пост министра финансов. После поражения партии на выборах 1929 года ушел в отставку, сохранив место в Палате общин. 3 сентября 1939 года назначен на знакомый ему пост первого лорда Адмиралтейства. В октябре 1940 года стал премьер-министром Великобритании &lt;BR>На британском линкоре «Принц Уэльский» около Ньюфауленда, 1941 год

«Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда»
В 1924 году занял пост министра финансов. После поражения партии на выборах 1929 года ушел в отставку, сохранив место в Палате общин. 3 сентября 1939 года назначен на знакомый ему пост первого лорда Адмиралтейства. В октябре 1940 года стал премьер-министром Великобритании
На британском линкоре «Принц Уэльский» около Ньюфауленда, 1941 год

Фото: AP

«Любой кризис — это новые возможности» &lt;BR>Проиграл на выборах 1945 года. Однако в 1951 году вновь стал премьер-министром страны и ушел в отставку уже по состоянию здоровья в 1955 году

«Любой кризис — это новые возможности»
Проиграл на выборах 1945 года. Однако в 1951 году вновь стал премьер-министром страны и ушел в отставку уже по состоянию здоровья в 1955 году

Фото: AP

«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались» &lt;BR>С президентом США Франклином Рузвельтом (в центре) и генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным в Ялте, 1945 год

«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались»
С президентом США Франклином Рузвельтом (в центре) и генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным в Ялте, 1945 год

Фото: AP

«Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают» &lt;BR>В октябре 1953 года получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, в 1915 году начал писать картины. В 1958 году состоялась выставка его работ в Королевской академии &lt;BR>В Майами-Бич, 1946 год

«Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают»
В октябре 1953 года получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, в 1915 году начал писать картины. В 1958 году состоялась выставка его работ в Королевской академии
В Майами-Бич, 1946 год

Фото: AP

«Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим» &lt;BR>Отмечен множеством наград, среди которых, более 20 британских. В 1953 году ему был пожалован рыцарский орден Подвязки. В апреле 1963 года получил звание почетного гражданина США &lt;BR>На пляже Ларвотто в Монте-Карло, 1948 год

«Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим»
Отмечен множеством наград, среди которых, более 20 британских. В 1953 году ему был пожалован рыцарский орден Подвязки. В апреле 1963 года получил звание почетного гражданина США
На пляже Ларвотто в Монте-Карло, 1948 год

Фото: AP

«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы» &lt;BR>Никогда не занимался спортом и всю жизнь курил сигары &lt;BR>На Даунинг-стрит в Лондоне, 1953 год

«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы»
Никогда не занимался спортом и всю жизнь курил сигары
На Даунинг-стрит в Лондоне, 1953 год

Фото: AP

«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал» &lt;BR>Умер 24 января 1965 года. Ему были устроены государственные похороны с особыми почестями. Гроб на три дня был выставлен в Вестминстерском дворце &lt;BR>Гроб Уинстона Черчилля в Вестминстерском дворце, 1965 год

«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал»
Умер 24 января 1965 года. Ему были устроены государственные похороны с особыми почестями. Гроб на три дня был выставлен в Вестминстерском дворце
Гроб Уинстона Черчилля в Вестминстерском дворце, 1965 год

Фото: Pool / BIPPA / AP

Следующая фотография
1 / 16

«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Вудстоке (Великобритания). В 1894 году окончил Сандхерстский королевский военный колледж

Фото: AP

«Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди»
С 1895 года — на военной службе. Последующие несколько лет совмещал службу с журналистской и литературной работой
В Бангалоре, Индия в 1897 году

Фото: Universal History Archive / Getty Images

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием»
В 1900 году был избран в Палату общин от Консервативной партии. В 1904 году перешел в Либеральную партию из-за разногласий по вопросу свободной торговли

Фото: AP

«Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей»
В 1906 году получил свой первый пост в правительстве — заместителя министра по делам колоний. В этом качестве занимался в основном вопросами британских колоний в Южной Африке
На охоте в лесу Аллоньи (Франция) в 1933 году

Фото: AP

«Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы»
В 1908 году стал самым молодым министром кабинета с 1866 года, заняв пост президента Управления торговли. В феврале 1910 года назначен министром внутренних дел Великобритании
В больнице Ленокс-Хилл, Нью-Йорк (США), 1931 год

Фото: AP

«Когда двое дерутся — выигрывает третий»
В октябре 1911 года назначен первым лордом Адмиралтейства. В 1915 году покинул кабинет министров. В ноябре того же года вернулся на действительную военную службу, сохранив за собой место в Палате общин парламента
На заседании британского Адмиралтейского совета в Лондоне, 1939 год

Фото: AP

«Цель парламента — заменить кулачные бои словесными»
В 1916 году в звании майора вернулся в Парламент. С 1917 по 1919 год занимал пост министра по делам военной промышленности, в 1919 году получил пост министра обороны и ВВС
На северо-востоке Англии, 1940 год

Фото: AP

В 1921 году стал министром по делам колоний, в этом качестве участвовал в учреждении монархий в Ираке и Иордании. В октябре 1922 года проиграл выборы в своем парламентском округе и покинул Палату общин

Фото: AP

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны»
В 1908 году женился на Клементине Хозьер (на фото), с которой прожил до конца своей жизни. С ней у Черчилля было пятеро детей — дочери Диана, Сара, Мэриголд и Мэри и сын Рэндольф
В лондонских доках, 1940 год

Фото: AP

«Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда»
В 1924 году занял пост министра финансов. После поражения партии на выборах 1929 года ушел в отставку, сохранив место в Палате общин. 3 сентября 1939 года назначен на знакомый ему пост первого лорда Адмиралтейства. В октябре 1940 года стал премьер-министром Великобритании
На британском линкоре «Принц Уэльский» около Ньюфауленда, 1941 год

Фото: AP

«Любой кризис — это новые возможности»
Проиграл на выборах 1945 года. Однако в 1951 году вновь стал премьер-министром страны и ушел в отставку уже по состоянию здоровья в 1955 году

Фото: AP

«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались»
С президентом США Франклином Рузвельтом (в центре) и генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным в Ялте, 1945 год

Фото: AP

«Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают»
В октябре 1953 года получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, в 1915 году начал писать картины. В 1958 году состоялась выставка его работ в Королевской академии
В Майами-Бич, 1946 год

Фото: AP

«Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим»
Отмечен множеством наград, среди которых, более 20 британских. В 1953 году ему был пожалован рыцарский орден Подвязки. В апреле 1963 года получил звание почетного гражданина США
На пляже Ларвотто в Монте-Карло, 1948 год

Фото: AP

«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы»
Никогда не занимался спортом и всю жизнь курил сигары
На Даунинг-стрит в Лондоне, 1953 год

Фото: AP

«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал»
Умер 24 января 1965 года. Ему были устроены государственные похороны с особыми почестями. Гроб на три дня был выставлен в Вестминстерском дворце
Гроб Уинстона Черчилля в Вестминстерском дворце, 1965 год

Фото: Pool / BIPPA / AP

Смотреть

Новости компаний Все