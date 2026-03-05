Откровенное «Призвание»

Русский музей представил итоги первого этапа комплексной научной реставрации картины Григория Угрюмова (1764–1823) «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Огромное историческое полотно художника-классициста было написано по заказу Павла I и когда-то украшало его Михайловский замок. О давней и теперешней участи произведения — Евгений Хакназаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Русского музея Алла Манилова (в центре) перед заседанием Совета реставраторов, 3 марта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Генеральный директор Русского музея Алла Манилова (в центре) перед заседанием Совета реставраторов, 3 марта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инженерный, он же Михайловский, замок — нелюбимое дитя судьбы, так же как и его создатель Павел I. Всего на 40 дней замок стал императорской резиденцией: 1 февраля 1801 года августейшая семья торжественно проделала сюда пеший путь из Зимнего, а уже в ночь на 11 марта в императорской опочивальне явился граф Николай Зубов с табакеркой и заговорщиками. Официально объявленный в качестве причины смерти монарха апоплексический удар можно считать диагнозом и для резиденции. Михайловский замок был заброшен, культурные ценности хаотично перемещались и форменным образом разбазаривались — только в 1994 году здесь окончательно воцарился Русский музей (ГРМ).

Эта история имеет прямое отношение к нынешней реставрационной новости. Предтронный Воскресенский зал по замыслу Павла украсили шесть исполинских картин формата приблизительно пять на четыре метра, знаменующих поворотные, по мнению высочайшего заказчика, исторические вехи державы. Их судьбы разнятся. Участь полотен «Соединение российского и турецкого флотов и проход их через Босфор» Василия Причетникова и «Полтавская баталия» Василия Шебуева неизвестна: первое сгинуло еще в позапрошлом веке, другое, скорее всего, погибло в годы Великой Отечественной собственно в Полтаве, где оно оказалось по воле Николая I.

Картины «Крещение великого князя Владимира» и «Победа Дмитрия Донского над татарами» Джона Августа Аткинсона ныне числятся на балансе Третьяковской галереи и только ждут реставрации, находясь в непростом состоянии,— Русский музей может их получить практически на постоянное хранение.

Об этом “Ъ” рассказала ведущий художник-реставратор отдела реставрации станковой масляной живописи ГРМ Ольга Кленова. Под ее руководством в прошлом году был приведен в порядок «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а теперь реставрируются оставшиеся два произведения из ансамбля Воскресенского зала — картины Григория Угрюмова, которые сначала были переданы в Императорский Эрмитаж, а потом в Русский музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудник реставрационной мастерской показывает особенности реставрационного процесса Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 4 Сотрудник реставрационной мастерской показывает особенности реставрационного процесса Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

С угрюмовскими творениями дела обстоят, конечно, лучше, чем с картинами Аткинсона, но все равно реставраторам дел много: авторский холст «рыхлый», жесткие изломы идут через толстый слой грунта, а еще красочный слой, лак — и, как говорит Ольга Кленова, «холст уже не справляется с этой массой, которая поломалась»: «Нам необходимо усилить основу, чтобы картине было хорошо на ней жить дальше».

Один из традиционно тревожных для реставраторов моментов — случаи, когда на полотне имеются авторские переписи. «Призвание на царство Михаила Федоровича» без этого не обошлось: интерьеры и обстановка Троицкого собора костромского Ипатьевского монастыря, изображенные на картине размашисто, почти алла прима, на самом деле, как оказалось, корректировались по указанию заказчика — императора Павла, прапраправнука царя Михаила.

На втором этапе работ картину ждет консервация красочного слоя, укладка изломов и кракелюров, ликвидация прорывов авторского холста и дублирование основы. Пока же завершен первый этап — собственно расчистка. Ведь Угрюмов лакировал сюжет не только в переносном смысле.

Именно лак является особенно проблемным моментом, превращаясь со временем из хранителя полотна, склеивающего живописные слои, в его злейшего врага: он желтеет, меняя оптику картины. Чем больше и толще пленка лака и чем сильнее она окисляется и желтеет, тем хуже. А на «Призвании на царство» много слоев лака: два реставрационных с содержанием терпеновых смол плюс угрюмовский масляный лак с воском, что было характерно для живописца. К несчастью, воск — настоящая ахиллесова пята: Угрюмов применил воск именно в лаке, а не в живописи. Но воск течет первым, он наименее стабилен, выступает на поверхность и становится очень белесым. К счастью же — то, что с таким угрюмовским ноу-хау специалисты ГРМ столкнулись при реставрации его картины «Испытание силы Яна Усмаря» в 2013–2014 годах, а потому были готовы к новым вызовам.

Работа осложнялась тем, что пришлось преодолевать последствия реставрации, проведенной в Эрмитаже в середине XIX века: тогда она была по непонятным причинам остановлена (скорее всего, у казначейства просто не хватило средств) и восковый лак был недоснят. Теперь же все проблемные места зачищены и все готово для работы с красками для окончательного восстановления полотна. Такая же добрая участь ожидает и вторую угрюмовскую картину — «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года», которая следует за «Призванием на царство» с полугодовым люфтом. В 2027 году обе работы должны занять свое место в Воскресенском зале Инженерного замка.

Евгений Хакназаров