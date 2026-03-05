Вагоноремонтные взятки

В Москве суд отправил под домашний арест Романа Хойхина, начальника управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД. По версии следствия, в 2023–2025 годах он получил от руководства Великолукского вагоноремонтного завода 12,44 млн руб. в виде взяток за право ремонта железнодорожных вагонов. Взяткодатели и посредники признали вину в полном объеме, господин Хойхин — частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Начальник управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заседание в Черемушкинском суде столицы началось с попытки защиты Романа Хойхина закрыть процесс для публики с целью обеспечения безопасности участников процесса. Однако председательствующий Александр Ганин отказался сделать это.

Из судебных материалов следовало, что уголовное дело было возбуждено 3 марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Роман Хойхин, по версии следствия, получил с сентября 2023 по ноябрь 2025 года взятки на общую сумму 12,44 млн руб. от гендиректора Великолукского вагоноремонтного завода Даниила Слесарева через посредника некоего Надырова. Фигурант получал от 500 до 1000 руб. за каждый отремонтированный заводом господина Слесарева вагон.

Как следовало из оглашенных в суде материалов, будучи начальником управления вагонного хозяйства, Роман Хойхин был обязан заниматься организацией ремонта, эксплуатацией и допуском грузового парка на пути общего пользования. Он имел право формировать круг ремонтных предприятий, допускавшихся к подрядным работам по восстановлению железнодорожных вагонов. Следствие посчитало, что свои должностные обязанности Роман Хойхин решил использовать для личного обогащения.

На заседании также было сказано, что Даниил Слесарев и посредник Надыров уже вину признали, заключили досудебные соглашения с прокуратурой и дали показания на господина Хойхина. Сам он признал вину частично.

Представитель СКР просила о домашнем аресте Романа Хойхина, поскольку, находясь на свободе, он может скрыться. При этом, обладая обширными связами, в том числе в правоохранительных органах, он имеет возможность оказать давление на свидетелей с целью изменения теми своих показаний.

Адвокат не возражал против назначения домашнего ареста, но попросил суд дать возможность его подзащитному посещать продовольственный магазин «ВкусВилл» с 13:00 до 14:00 ежедневно.

Пояснять эту просьбу защитник не стал. Впрочем, в ходе заседания стало известно, что Роман Хойхин является отцом трех несовершеннолетних дочерей, находящихся на его обеспечении.

Сам обвиняемый ограничился тем, что поддержал просьбу своего адвоката о разрешении посещать в магазин. Однако тут же последовало возражение со стороны следователя, которая заметила, что налагаемые домашним арестом ограничения не мешают Роману Хойхину пользоваться услугами доставки.

Судья согласился с мнением следователя и, назначив своим решением Роману Хойхину домашний арест до 3 мая, запретил тому покидать жилое помещение, общаться с другими фигурантами, пользоваться связью и интернетом, за исключением вызовов оперативных служб.

Адвокат подследственного после заседания от комментариев отказался.

Алексей Соковнин