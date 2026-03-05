На Инженерной улице снесли пристройку, в которой находился торговый объект

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества демонтировали пристройку на Инженерной улице в Санкт-Петербурге, не снесенную арендатором после расторжения договора с городом. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

Демонтаж незаконной пристройки на Инженерной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

На территории размещался нестационарный торговый объект. Как установило учреждение, помимо нарушения сроков демонтажа, бывший арендатор осуществил переоборудование фасада здания без предусмотренных законодательством согласований. Была выполнена облицовка плиткой, оборудованы инженерные коммуникации и незаконные входные группы.

«Для сохранения облика исторической части Петербурга ГАТИ уже подготовила документы для объявления предостережения собственникам здания. Если в ближайшее время фасад не будет приведен в порядок, инспекторы применят иные меры воздействия»,— добавили в комитете.

Артемий Чулков