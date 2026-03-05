Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Появился новый серьезный аспект»

Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг переговоров по Украине

«Дух Анкориджа» испаряется: Сергей Лавров рассказал о трудностях на переговорах по украинскому урегулированию. По словам главы МИД РФ, Европа и Украина делают все, чтобы переписать на свой лад договоренности, достигнутые на Аляске. В частности, Киев продолжает получать американское оружие и разведданные, а так называемые гарантии безопасности не учитывают позицию Москвы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что события вокруг Ирана напрямую отразятся на ходе диалога.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Очередной раунд переговоров России и Украины при посредничестве США перенесен как минимум на неделю. Причина — события на Ближнем Востоке. При этом состоялся ранее анонсированный обмен пленными. Москва заявила, что готова продолжать диалог. Тем временем Сергей Лавров сделал ряд заявлений, которые нельзя назвать оптимистичными. В частности, глава МИД РФ объяснил, что такое «дух Анкориджа» и почему он постепенно испаряется.

Чем отличается встреча в Женеве от других переговоров по Украине

Смысл такой: на Аляске Дональд Трамп, можно так сказать, по-простому, по-товарищески предложил определенный мирный план. Москва его поддержала, несмотря на то что документ предусматривал большое число компромиссов с российской стороны. Однако позже Украина при поддержке Европы сделала все, чтобы этот план переписать. Министр иностранных дел РФ также подробно прокомментировал гарантии безопасности Украине, которые сейчас активно обсуждаются как в Киеве, так и на Западе как вопрос практически решенный. Так вот, в Москве даже не видели соответствующего проекта. Поэтому говорить о его поддержке как минимум некорректно.

Что касается другой болезненной темы — территорий, Лавров дал понять, что торг здесь неуместен. При этом содержание тех самых договоренностей в Анкоридже, дух которых испаряется, по-прежнему остается неизвестным.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам визита в Белый дом сделал достаточно жесткое заявление в поддержку Украины. Смысл в принципе схожий с тем, что сказал Лавров: никаких дальнейших территориальных уступок — только на этот раз с украинской стороны. Есть установка остановить боевые действия по линии соприкосновения, вот ее и следует придерживаться.

Иранский трек наехал на украинский

Мерц и ранее выступал с подобных позиций, однако сейчас появился новый серьезный аспект. Все это он изложил Дональду Трампу. Президент США сейчас в таком положении, что ему во всей этой истории с Ираном очень не помешает поддержка Европы. И он ее в той или иной степени получает, несмотря на откровенные конфликты последнего времени. А это значит, что, по логике вещей, США придется делать шаги навстречу союзникам из Старого Света. Как результат, дух Анкориджа все больше испаряется. Вплоть до полного его исчезновения. Впрочем, пока это лишь версия.

Дмитрий Дризе

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

