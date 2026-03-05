«Появился новый серьезный аспект»

«Дух Анкориджа» испаряется: Сергей Лавров рассказал о трудностях на переговорах по украинскому урегулированию. По словам главы МИД РФ, Европа и Украина делают все, чтобы переписать на свой лад договоренности, достигнутые на Аляске. В частности, Киев продолжает получать американское оружие и разведданные, а так называемые гарантии безопасности не учитывают позицию Москвы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что события вокруг Ирана напрямую отразятся на ходе диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Очередной раунд переговоров России и Украины при посредничестве США перенесен как минимум на неделю. Причина — события на Ближнем Востоке. При этом состоялся ранее анонсированный обмен пленными. Москва заявила, что готова продолжать диалог. Тем временем Сергей Лавров сделал ряд заявлений, которые нельзя назвать оптимистичными. В частности, глава МИД РФ объяснил, что такое «дух Анкориджа» и почему он постепенно испаряется.

Смысл такой: на Аляске Дональд Трамп, можно так сказать, по-простому, по-товарищески предложил определенный мирный план. Москва его поддержала, несмотря на то что документ предусматривал большое число компромиссов с российской стороны. Однако позже Украина при поддержке Европы сделала все, чтобы этот план переписать. Министр иностранных дел РФ также подробно прокомментировал гарантии безопасности Украине, которые сейчас активно обсуждаются как в Киеве, так и на Западе как вопрос практически решенный. Так вот, в Москве даже не видели соответствующего проекта. Поэтому говорить о его поддержке как минимум некорректно.

Что касается другой болезненной темы — территорий, Лавров дал понять, что торг здесь неуместен. При этом содержание тех самых договоренностей в Анкоридже, дух которых испаряется, по-прежнему остается неизвестным.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам визита в Белый дом сделал достаточно жесткое заявление в поддержку Украины. Смысл в принципе схожий с тем, что сказал Лавров: никаких дальнейших территориальных уступок — только на этот раз с украинской стороны. Есть установка остановить боевые действия по линии соприкосновения, вот ее и следует придерживаться.

Мерц и ранее выступал с подобных позиций, однако сейчас появился новый серьезный аспект. Все это он изложил Дональду Трампу. Президент США сейчас в таком положении, что ему во всей этой истории с Ираном очень не помешает поддержка Европы. И он ее в той или иной степени получает, несмотря на откровенные конфликты последнего времени. А это значит, что, по логике вещей, США придется делать шаги навстречу союзникам из Старого Света. Как результат, дух Анкориджа все больше испаряется. Вплоть до полного его исчезновения. Впрочем, пока это лишь версия.

Дмитрий Дризе