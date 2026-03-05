Владелец пекарни «Машенька» предпочел деловое сообщество политическому

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал «Ъ», что вступил в общественную организацию «Опора России», отстаивающую интересы малого и среднего предпринимательства. Интерес к его членству со стороны политических партий, включая ЛДПР, так и не привел к конкретике, рассказал бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«У ЛДПР как был, так и остается сплошной популизм. Наверное, в декабре я мелькал на экранах чаще, чем кто-либо другой. Ну и, видимо, (в партии. — "Ъ") решили подогреться немножко на этом, попиариться»,— рассказал господин Максимов. Он получил известность после того, как в ходе прямой линии озвучил президенту России Владимиру Путину свои опасения, что новый налоговый режим может принести существенные издержки российскому бизнесу.

В январе официальный Telegram-канал ЛДПР опубликовал пост с текстом: «Помните владельца пекарни "Машенька" из Подмосковья, который обратился к президенту на прямой линии? Предприниматель продолжит защищать малый бизнес — в рядах ЛДПР». Тогда Денис Максимов сообщил «Ъ», что он действительно встретился с представителями партии и получил приглашение вступить в предпринимательский совет при подмосковном отделении либерал-демократов. Он уточнил, что примет окончательное решение, только получив от партии конкретику о том, какими «компетенциями и полномочиями» он будет пользоваться в совете. По словам предпринимателя, конкретики он не получил до сих пор.

Полноценное предложение было получено господином Максимовым от «Опоры России». «(Представители организации. — "Ъ") присутствуют в разных экспертных советах при правительстве и Государственной думе и как-то пытаются корректировать законопроекты и акты с учетом потребностей предпринимателей и общества в целом»,— прокомментировал деятельность организации бизнесмен. Он официально вступил в движение 4 марта.

Интерес к привлечению господина Максимова к своей деятельности, по его словам, проявляли представители и других политических партий. Но обсуждать эти предложения предметно предприниматель отказался в связи с аналогичным отсутствием конкретики.

Степан Мельчаков