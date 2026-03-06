Достучаться до сирот

Список произведений без авторства, необходимый для их легального использования и за ведение которого отвечает Российское авторское общество (РАО), недоступен более месяца. В РАО настаивают, что информация о «сиротских» произведениях также публикуется РЦИС.РФ, однако участники рынка опасаются, что из-за простоя им теперь предстоят споры с РАО.

Реестр объектов авторских и смежных прав, авторы или правообладатели которых предположительно неизвестны, был недоступен с начала февраля, обнаружил “Ъ”. На сайте Российского авторского общества (с января отвечает за ведение реестра) отмечалось, что раздел находится в разработке. Когда она была завершена, неизвестно.

Опрошенные “Ъ” авторы сообщали, что в реестр включено несколько сотен музыкальных и литературных произведений, в то время как получить доступ к нему невозможно: «Это может привести к блокированию получения вознаграждений за использование орфанных произведений, а также к невозможности реализовать права на изменение сведений в реестре и исключение произведений из него».

В РАО уточнили, что «соответствующая надпись появляется только в периоды обновления сайта, когда реестры и поисковые системы получают технологические усовершенствования или в них устраняются недочеты». Представитель организации также уточнил, что сведения об объектах, авторы и иные правообладатели которых предполагаются неизвестными, также публикуются в соответствии с требованиями ГК РФ в общедоступной информсистеме — сети РЦИС.РФ. «Никаких запросов или жалоб от представителей медиарынка по вопросу временной неработоспособности реестра не поступало»,— заверили в РАО. На 5 марта к 16:30 доступ к реестру был восстановлен, убедился “Ъ”.

Закон о «сиротских» произведениях был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года. Согласно ему, организация по управлению правами на коллективной основе (ОКУП) с государственной аккредитацией будет принимать заявления на использование орфанного контента. Если в течение 30 рабочих дней после публикации на сайте ОКУП автор или правообладатель не объявится, организация будет иметь право заключить с заявителем лицензионный договор, в рамках которого лицензиат будет переводить вознаграждение на номинальный счет. Ответственным ОКУП законодательно определено РАО.

Публичность реестра «сиротских» произведений закладывалась авторами принятого закона как инструмент защиты интересов авторов и иных правообладателей, говорит представитель Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик» и т. п.). Так, в пояснительной записке к нему указывалось, что публичный реестр будет использоваться для проверки правообладателями, включены ли их произведения в реестр. Это необходимо для получения авторами и иными правообладателями вознаграждений за использование таких произведений, отмечают в НФМИ.

Если реестр «сиротских» произведений не будет публичным, то правообладателям придется вручную делать запросы каждый раз к организации, отмечает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Согласно регулированию, авторы должны иметь возможность проверить информацию». В результате из-за того, что реестр не был доступен в течение долгого периода, последуют разбирательства РАО и авторов, предполагает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке. «Надеемся, что правоприменение пойдет по пути реализации целей, изначально указанных законодателем при принятии регулирования»,— добавили в НФМИ.

