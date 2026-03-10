Главой Александровского округа может стать экс-сотрудник МВД и ветеран СВО

Одним из основных кандидатов должность главы Александровского округа может стать Алексей Якин, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Господин Якин долгое время служил в органах внутренних дел, занимал должность начальника криминальной милиции березниковского отдела МВД. Затем до 2022 года был заместителем главы администрации Березников. В 2022-2023 годах в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в зоне СВО.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета был объявлен 9 февраля текущего года. Соответствующее решение приняли депутаты сегодня на заседании местной думы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 25 февраля по 26 марта. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 1 апреля.

В 2021 году главой округа была избрана Ольга Белобаржевская. В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении ее полномочий в «связи с утратой доверия». Это решение она пытается обжаловать в вышестоящей инстанции.