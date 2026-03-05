США разрешили операции с немецкими подразделениями «Роснефти»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США выпустило бессрочную лицензию на сделки с немецкими дочерними компании российской «Роснефти» (MOEX: ROSN), следует из документа. Эта лицензия заменяет действующую сейчас (ее срок истекал бы 29 апреля).

Речь идет про компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также про любое юридическое лицо, в котором эти организации владеют 50% и более акций. Rosneft Deutschland владеет долями в нефтепроводе Transalpine и в трех нефтеперерабатывающих заводах. На эти НПЗ приходится 12% совокупных перерабатывающих мощностей Германии.

Дочернии компании «Роснефти» изъяло правительство Германии после начала СВО. Сейчас всеми «дочками» управляет Федеральное сетевое агентство ФРГ. Введение бессрочной лицензии, как писало агентство Bloomberg, лоббировали власти Германии. Они хотели снять неопределенный статус с активов, который возник после введения блокирующих санкций против «Роснефти» в октябре 2025 года. Послабления снизят риск сбоев в работе трех НПЗ в условиях боевых действиях на Ближнем Востоке, которые оказывают давление на мировые энергетические рынки.