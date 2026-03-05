В Екатеринбурге запустили арт-платформу «Жаба»

В «Креативном кластере у Макаровского» в Екатеринбурге прошла презентация новой арт-платформы для художников «Жаба».

«Арт-платформа включает онлайн-галерею с возможностью примерки картин, онлайн-журнал и программу от камерных мероприятий до больших фестивалей»,— рассказала на открытии основатель платформы Екатерина Бузмакова.

В рамках презентации представили иммерсивный выставочный проект «Жаба.Хаос: Исследование телесности». Площадка объединила художников, танцоров, поэтов и музыкантов. На открытии показали 23 работы девяти уральских художников. Для зрителей подготовили интерактивное знакомство с авторами.

В зоне ожидания гости могли нарисовать картину или сами стать картинкой в исполнении художника Игоря Райда. Открыли показ работы Юлии Бондаренко «Цепи» и «Подсознание». Сюжет с цепями раскрыла через танец группа Glazkova Fashion Show.

Юлия Бондаренко выразила надежду, что новая площадка поможет с коммуникацией между авторами и покупателями их произведений. «Среди моих знакомых художников мало таких, кто конкретно картинами зарабатывает. Это грустно. Когда я говорю, что я художник, то часто вижу такую реакцию: "Я как раз хотел картину, но без понятия, где и у кого ее заказать". Люди хотят платить за искусство»,— подчеркнула она.

Картины Полины Соколовой («По чем нынче слезы дев», «Дикадэнс» и «Кричи внутри молчи снаружи») сопровождал поэтический перфоманс «В начале было слово» от проекта «Три точки».

По словам режиссера-постановщика Максима Михеева, новая арт-платформа не будет зависеть от каких-то рамок. «Концепция мероприятий будет меняться. Мы хотим создать коллаборации между стилистиками и жанрами искусства. Но самое главное — создать пространство для различных творцов работать, общаться и создавать новые формы»,— уточнил он.

Кроме танцев и музыки презентацию искусства оформили через парфюмерные композиции. Искусствовед и лектор Алиса Новоселова дала зрителям почувствовать холсты Александры Плоховой «Пробуждение».

Вечер закончился выступлением уральской исполнительницы в жанре дарк-поп Полины MONOI.

Посетить поп-ап выставку можно до 11 марта.

София Паникова