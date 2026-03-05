Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичеванскую автономную республику. Беспилотники были запущены с территории Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Эрдоган осудил атаку беспилотника и выразил соболезнования президенту Азербайджана Алиеву и братскому азербайджанскому народу»,— говорится в сообщении, которое приводит Anadolu.

Минобороны Азербайджана сообщило, что страна попала под удар четырех иранских беспилотников. Ведомство назвало неприемлемым заявление Генштаба вооруженных сил Исламской Республики, где ответственность за инцидент возложили на Израиль. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал иранские атаки «отвратительным террористическим актом». Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

Лусине Баласян