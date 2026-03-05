Из Тюмени вновь запустят туристский поезд «Жемчужина Кавказа»

Круизный туристский поезд «Жемчужина Кавказа» вновь запустят из Тюмени с остановкой в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Жители Урала смогут посетить республики Северного Кавказа на комфортабельном поезде. Билеты уже в продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран цитадель Нарын-Кала

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ цитадель Нарын-Кала

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поезд отправится из Тюмени 30 апреля днем, а вечером остановится в Екатеринбурге.

Продолжительность поездки — 10 дней. Поезд функционирует как «отель на колесах»: днем туристы посещают достопримечательности, а ночью отдыхают в вагонах. В состав поезда входят современные вагоны купе, СВ и люкс — они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, душами и розетками для зарядки устройств. Также в поезде есть вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан, где можно заказать блюда кавказской кухни.

Туристы посетят Черкесск (Карачаево-Черкесия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Грозный (Чечня) и Дербент (Дагестан). Они смогут ознакомиться с культурой и традициями регионов, увидеть природные и архитектурные достопримечательности. В программе — прогулка по побережью Каспийского моря, восхождение на Эльбрус, посещение цитадели Нарын-Кала, горного озера Тубанлы-Кель и других мест. При желании спланировать экскурсионную программу можно самостоятельно.

Ирина Пичурина