В Ярославской области включили 36 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области заработали 36 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паук», часть камер включена в областной столице. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ярославле камеры включили по следующим адресам:

улица Полушкина роща, д. 9Б (ТЦ Тандем);

перекресток улицы Шевелюха с улицей Троицкая;

Московский проспект напротив д.108 («Лента») по направлению из Ярославля;

улица Магистральная, 4 (рядом с автоцентром «Магистраль»);

Красноперевальский переулок (в районе ООТ ул. Романовская);

дублер ул. Бабича, д. 7;

пересечение улицы Лебедева с улицей Ранняя;

пересечение улицы Ньютона с улицей Кривова;

улица Маяковского напротив д. 2 по улице Приозерная;

улица Гагарина пересечение с улицей Институтской.

Начали работать комплексы и в Рыбинске:

улица Бабушкина, д.61;

улица Солнечная, д.8;

пересечение улицы Луначарского с улицей Волжская набережная;

пересечение улицы Целинная с улицей Каменниковский тракт;

пересечение улицы Кораблестроителей с улицей Зои Космодемьянской;

Окружная дорога ПК 7, ПК 8;

пересечение улицы Пятилетки с улицей Шевченко (пешеходный переход).

В Угличе комплекс установлен на Ростовском шоссе, 21, а Данилове — на улице Ярославской, 28. Заработали камеры и на трассах:

«Углич - Некоуз — Брейтово», н.п. Архангельское, 154 км 175 м;

«Углич - Некоуз - Брейтово», поворот на н.п. Левинская, 156 км 900 м;

Р-151 «Ярославль-Рыбинск», д. Наумовское, 69 км 599 м;

«Туношна - Бурмакино», (наземный нерегулируемый пешеходный переход в Заборном), 2 км 232 м;

«Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» (старое направление), д. Коромыслово (пешеходный переход), 231км 189 м;

«Ярославль - Шопша», 29 км 726 м, н.п. Шопша (пешеходный переход).

«Лесные Поляны-Ярославль», 3 км 791 м (н.п. Красный Кустарь);

«Ярославль-Заячий Холм - автодорога «Иваново- Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль» (до дер. Шопша), 31 км 928 м;

М-8 «Холмогоры» 339 км 080 м (развилка после Данилова);

«Углич - Некоуз — Брейтово, с. Шипилово», 145 км 720 м;

«Кормилицино — Курба, н.п. Котово», 11 км 942 м;

«Ярославль-Любим», поворот на с. Вятское, 38 км 525 м;

«Углич — Воскресенское», д. Бышнево, 50 км 582 м;

Р-151 «Ярославль - Рыбинск», 66 км 598 м;

«Киндяки - станция Лом - Большое Село», н.п. Лом (пересечение ул. Почтовая с ул. Комсомольская), 10 км 337 м;

«Рыбинск - Глебово», 20 км 658 м (поворот на н.п. Подорожная);

«Новое Село — Мышкин» с подъездом к д. Девницы и паромной переправе в д. Борок, поворот на н.п. Кершево, 2 км 333 м.

Комплексы фиксируют превышение установленной скорости, непристегнутый ремень водителя и пассажира, нарушения правил пользования телефоном.

Алла Чижова