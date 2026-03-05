В Ярославской области включили 36 комплексов фиксации нарушений ПДД
В Ярославской области заработали 36 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паук», часть камер включена в областной столице. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
В Ярославле камеры включили по следующим адресам:
- улица Полушкина роща, д. 9Б (ТЦ Тандем);
- перекресток улицы Шевелюха с улицей Троицкая;
- Московский проспект напротив д.108 («Лента») по направлению из Ярославля;
- улица Магистральная, 4 (рядом с автоцентром «Магистраль»);
- Красноперевальский переулок (в районе ООТ ул. Романовская);
- дублер ул. Бабича, д. 7;
- пересечение улицы Лебедева с улицей Ранняя;
- пересечение улицы Ньютона с улицей Кривова;
- улица Маяковского напротив д. 2 по улице Приозерная;
- улица Гагарина пересечение с улицей Институтской.
Начали работать комплексы и в Рыбинске:
- улица Бабушкина, д.61;
- улица Солнечная, д.8;
- пересечение улицы Луначарского с улицей Волжская набережная;
- пересечение улицы Целинная с улицей Каменниковский тракт;
- пересечение улицы Кораблестроителей с улицей Зои Космодемьянской;
- Окружная дорога ПК 7, ПК 8;
- пересечение улицы Пятилетки с улицей Шевченко (пешеходный переход).
В Угличе комплекс установлен на Ростовском шоссе, 21, а Данилове — на улице Ярославской, 28. Заработали камеры и на трассах:
- «Углич - Некоуз — Брейтово», н.п. Архангельское, 154 км 175 м;
- «Углич - Некоуз - Брейтово», поворот на н.п. Левинская, 156 км 900 м;
- Р-151 «Ярославль-Рыбинск», д. Наумовское, 69 км 599 м;
- «Туношна - Бурмакино», (наземный нерегулируемый пешеходный переход в Заборном), 2 км 232 м;
- «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» (старое направление), д. Коромыслово (пешеходный переход), 231км 189 м;
- «Ярославль - Шопша», 29 км 726 м, н.п. Шопша (пешеходный переход).
- «Лесные Поляны-Ярославль», 3 км 791 м (н.п. Красный Кустарь);
- «Ярославль-Заячий Холм - автодорога «Иваново- Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль» (до дер. Шопша), 31 км 928 м;
- М-8 «Холмогоры» 339 км 080 м (развилка после Данилова);
- «Углич - Некоуз — Брейтово, с. Шипилово», 145 км 720 м;
- «Кормилицино — Курба, н.п. Котово», 11 км 942 м;
- «Ярославль-Любим», поворот на с. Вятское, 38 км 525 м;
- «Углич — Воскресенское», д. Бышнево, 50 км 582 м;
- Р-151 «Ярославль - Рыбинск», 66 км 598 м;
- «Киндяки - станция Лом - Большое Село», н.п. Лом (пересечение ул. Почтовая с ул. Комсомольская), 10 км 337 м;
- «Рыбинск - Глебово», 20 км 658 м (поворот на н.п. Подорожная);
- «Новое Село — Мышкин» с подъездом к д. Девницы и паромной переправе в д. Борок, поворот на н.п. Кершево, 2 км 333 м.
Комплексы фиксируют превышение установленной скорости, непристегнутый ремень водителя и пассажира, нарушения правил пользования телефоном.