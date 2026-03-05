Обеспеченность нижегородцев чистой водой сократилась за пять лет

Счетная палата РФ опубликовала результаты проверки реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 годах. Аудиторы включили Нижегородскую область в число четырех регионов, в которых показатель доли населения, обеспеченного чистой питьевой водой, снизился. Еще 10 субъектам РФ федеральный проект не принес существенных изменений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области показатель обеспеченности населения чистой водой в сравнении с 2019 годом сократился на 2,2 п. п., следует из отчета Счетной палаты. В Ингушетии снижение составило 7,1 п. п., в Камчатском крае — 0,2 п. п. Расходы на одного жителя, не обеспеченного чистой питьевой водой, в Нижегородской области составили 26,8 тыс. рублей.

В 2019-2024 годах на реализацию проекта «Чистая страна» в Нижегородской области закладывали 1,8 млрд руб. из федерального бюджета. Планировалось, что доля населения, обеспеченного чистой питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в муниципалитетах составит 91,8%, в городах — 94,9%.

Владимир Зубарев