Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дон Кихот и священное чудовище

МХТ показал премьеру в постановке Николая Рощина

В МХТ имени Чехова выпустили «Дон Кихота» Николая Рощина. Режиссер соединил роман Сервантеса и пьесу Михаила Булгакова, но в итоге создал собственную историю — о священном чудовище театра, считает Марина Шимадина.

Главным противником Дон Кихота (Илья Козырев), колдуном Фрестоном становится само священное чудовище театра

Главным противником Дон Кихота (Илья Козырев), колдуном Фрестоном становится само священное чудовище театра

Фото: Александра Торгушникова / Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова

Главным противником Дон Кихота (Илья Козырев), колдуном Фрестоном становится само священное чудовище театра

Фото: Александра Торгушникова / Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова

Роман Сервантеса сегодня весьма востребован в театре, но каждый режиссер видит в нем что-то свое. У Антона Федорова в Театре наций он превратился в кровавый боевик в духе Тарантино, у Адольфа Шапиро в Новом рижском театре — в театральную поэму о рыцаре печального образа. Не за горами постановка Андрея Маника в творческом объединении «Озеро».

У Николая Рощина Дон Кихот не мечтатель и фантазер, не борец за справедливость — он в первую очередь человек театра. И в этом спектакль срифмовался с другой свежей постановкой МХТ по Булгакову — «Кабалой святош» Юрия Квятковского. Эта пьеса о Мольере, сыгранная в Художественном театре всего несколько раз при жизни писателя, и инсценировка романа Сервантеса, написанная для Вахтанговского театра, но так и не увиденная Булгаковым на сцене, стали последними главами его «театрального романа». Оба спектакля в МХТ отчасти отражают эти коллизии, и при этом художника, который сражается за свою пьесу или постановку, в них играет один и тот же молодой актер — Илья Козырев. Он же в недавней «Чайке» Константина Хабенского исполнял роль Треплева — тоже творца и искателя новых форм. Все эти герои отчасти похожи.

В нынешней премьере, устроенной как театр в театре, Козырев играет сразу трех персонажей: режиссера, который ставит спектакль о Дон Кихоте, актера, исполняющего главную роль, и самого Рыцаря из Ламанчи. Интересно, как происходит постепенное микширование этих образов, переход от нервного честолюбивого юноши, который пытается привить модернистские побеги архаичному театральному организму, к усталому и понимающему всю безнадежность этих реформаторских затей старику в железных латах. Между ними будет еще лицедей в маске комедии дель арте с клоками седых волос, портретно похожей на Станиславского. А благообразный и совсем не комичный Санчо Панса в исполнении Ивана Волкова (по совместительству композитора спектакля) в этой паре выглядит Немировичем-Данченко, крепким хозяйственником, который терпеливо воплощает все безумства своего гениального компаньона.

Но больше всего отсылок тут к Всеволоду Мейерхольду — главному бунтарю и революционеру от театра. Это и его знаменитая буденновка на Дон Кихоте, и упражнения по биомеханике, которые делают артисты, и не чуждая самому Рощину любовь к театральной машинерии.

Режиссер, который всегда сам создает сценографию к своим спектаклям, здесь намеренно оголяет изнанку сценических иллюзий: актеры опускают и поднимают огромные декорации с помощью скрипучих ручных лебедок. Иногда механизмы заедает, что приводит к разным курьезам. Словом, тут много театральной кухни, смешной и злободневной. Артистки приходят на репетицию в модных платьях 1930-х годов и на наших глазах переодеваются в открытых гримерках на колесиках в черные трусы и белые майки физкультурниц. Недовольный их работой режиссер усаживает всех за стол и начинает читать лекцию о театре. А ему в ответ прилетают обвинения в формализме и отсутствии гражданского чувства, собранные из реальных архивных документов. Причем произносят их артисты, только что преданно смотревшие в глаза, и это тоже напоминает товарищеский суд над Мейерхольдом перед закрытием ГосТИМа.

Эта фигура возникает в спектакле неслучайно — Мейерхольда сначала хотели позвать на постановку «Дон Кихота» в Театр Вахтангова, но он был арестован и погиб в том же году, в котором умер Булгаков. Зловещее время обозначено в постановке надписью «1938» — годом создания пьесы. Герой бросается на нее с копьем, но распадающиеся цифры тут же вновь срастаются, как заколдованные. Впрочем, тема противостояния художника и эпохи затронута по касательной. Главным противником героя, его колдуном Фрестоном тут становится само священное чудовище театра. И от своего спектакля он отказывается не из-за козней цензоров, а от чувства бессилия, когда даже возлюбленная Дульсинея (Полина Романова) и верный Санчо не разделяют его фанатичной веры в искусство. А без нее чудо невозможно и деревянный конь, спускающийся с колосников, не превратится в крылатого Пегаса.

Судя по всему, Рощин тоже ощущает себя таким же формалистом-новатором, как и его герой. Его постановка переполнена всевозможными кунштюками: тут и пиротехника, и катафалк с огоньками, и женщины с бородами, и крокодил в натуральную величину, и Ирина Пегова в костюме кота. Есть даже две вставные киноновеллы: в одной Дон Кихот и Санчо, два испанских гопника среди российских снежных равнин, освобождают зэчек на этапе. А в другой, совсем уже фантастической, благородный идальго сражается с рыцарем Белой Луны в космосе. Правда, режиссер не объясняет мотивы поединка (в романе Сервантеса этот розыгрыш был подстроен, чтобы утихомирить мечтателя и вернуть его домой).

Для Рощина вообще не очень важны причинно-следственные связи, из-за чего спектакль порой превращается в парад аттракционов и фарсовых сцен, в которых мысль захлебывается и тонет.

Так и финал решен как очень эффектный, но чисто театральный трюк: в последний момент Дон Кихот встает со смертного одра, вспомнив, что не сыграл самую известную сцену. Вы ждали мельниц? Вот вам! И идет крушить гигантские, похожие на кресты лопасти, попутно разрушая и весь театр. А за его пределами — пустота.

Новости компаний Все