Депутат Делягин предложил реализовать идею Бастрыкина о конфискации всего имущества у коррупционеров

Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») внес законопроект, предполагающий конфискацию у коррупционеров и их ближайших родственников, не сотрудничающих со следствием, всего имущества сверх жизненно необходимого. Несколько дней назад с аналогичной инициативой выступил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Делягин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Под полную конфискацию, согласно документу, попадают государственные и муниципальные служащие, совершившие с использованием служебного положения преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса (УК) о легализации денежных средств (ст.174.1), получении взятки (ст.290), организации преступного сообщества (ст.210) или незаконной миграции (ст.322.1).

Господин Делягин предлагает оставлять преступникам во власти только имущество первой необходимости и жилье в соответствии с учетной нормой площади жилого помещения. При этом попадать под конфискации должны не только виновные в преступлениях, но и их родственники, являющиеся наследниками первой очереди. Депутат предлагает отнимать у семей коррупционеров имущество без учета того, было ли оно нажито преступным путем.

Согласно пояснительной записке, Михаил Делягин вдохновился американскими законами по борьбе с мафией. Как указал парламентарий, в США у родственников мафиози изымали добросовестное имущество, чтобы поставить преступников в позицию выбора между благополучием близких и лояльностью своим преступным лидерам. В депутатском законопроекте также содержится норма, по которой можно избежать конфискаций, если сотрудничать со следствием.

В официальном отзыве Верховного суда России на депутатскую инициативу указано, что предложенные им поправки противоречат Конституции и УК, по которому конфискация не является наказанием.

Александр Бастрыкин предложил проводить полную конфискацию у коррупционеров всего нажитого имущества 3 марта на коллегии по итогам 2025 года. «Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну»,— прокомментировал свою точку зрения глава СКР.

Степан Мельчаков