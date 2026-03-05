Онлайн-рынок уходит к китайцам

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запущен китайцами. Такой статистикой за прошлый год с “Ъ FM” поделились в «Т-Бизнесе». Ритейлеры отмечают, что конкурировать с иностранцами уже очень сложно. По данным аналитиков, за 2025-й в онлайн-сегменте количество регистраций компаний, где гендиректор или учредитель имеет гражданство КНР, увеличилось вдвое. Ускорились и темпы прироста открытий китайского бизнеса в офлайн-рознице ускорились — почти в три раза за год. Всего с 2023 года число регистраций таких компаний в России увеличилось на 85%. Предприниматели из КНР в среднем запускают больше 400 предприятий каждый месяц.

Самая популярная отрасль для этого — электронная коммерция. Там отечественным брендам низкого ценового сегментауже не выжить, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова: «С маркетплейсами конкурировать гораздо сложнее. Там у китайских компаний уже очень сильные позиции: их поддерживает государство, у них есть практически беспроцентные кредиты. У нас же — вы сами знаете, какие ставки, поэтому соперничать с ними крайне тяжело.

Нужно работать с теми же китайцами. Когда я в свое время начинала челноком, все везли примерно одно и то же, а я — вещи собственного дизайна, и они продавались лучше. Нужно делать коллекции, которых у китайцев нет — тогда все будет получаться. Мы работаем со многими странами: Китаем, Индией, Бангладеш, Вьетнамом, Турцией. Производство распределяем так, чтобы находить оптимальное соотношение цены и качества — для нас качество все-таки принципиально. При этом большая часть китайской продукции, которая приходит на российский рынок, — это дешевые товары для маркетплейсов. С ними практически невозможно конкурировать по цене. В низком ценовом сегменте почти все китайское — туда можно даже не пытаться заходить. А вот с более дорогими брендами мы конкурируем нормально: например, с Anta, чья продукция иногда стоит даже дороже нашей».

В декабре ассоциация участников рынка электронной торговли заявила о недобросовестной борьбе со стороны китайских селлеров. В официальной жалобе отмечалось, что иностранные магазины массово копируют карточки российских товаров, в том числе фотографии, описания и инфографику. Российские продавцы просили ужесточить для китайцев условия торговли на маркетплейсах. Впрочем, плагиат не самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться онлайн-бизнесу, отмечает селлер и гендиректор бренда кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков: «Все упирается в защиту юридических прав, прежде всего товарного знака. Карточки товаров, конечно, копируют, в том числе китайские продавцы, но эту проблему можно быстро решить через службу поддержки маркетплейса: нарушителя лишают карточек и временно блокируют размещение новых товаров.

Основной удар придется по тем продавцам, которые импортировали китайские товары без зарегистрированных брендов. Конкурировать с самими производителями им будет крайне сложно. По моим оценкам, таких поставщиков на маркетплейсах около 30%, и китайские компании постепенно вытеснят их с рынка. В целом эта тенденция стала заметна еще пять-шесть лет назад, когда китайские продавцы начали активно выходить на Wildberries и Ozon.

Остаются ли у российского бизнеса возможности для конкуренции? По цене отечественное производство конкурировать с китайским не сможет: слишком разные масштабы рынков и объемы производства. Единственное преимущество российских брендов — креативность и качество. Многие заказывают производство в Китае, но продают товары под собственным брендом, и здесь ключевую роль играет защита интеллектуальных прав».

По данным Bloomberg, в 2025 году экспорт принес экономике Китая торговый профицит в триллион $200 млрд и обеспечил около трети роста ВВП. При этом явного намерения властей оказать поддержку внутреннему спросу пока не видно. Более того, в 2026 году в КНР ждут роста ВВП на 4,5-5%, это самый низкий показатель с 1991 года.

Ульяна Горелова