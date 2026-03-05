Война с Ираном преодолевает пространство и время

Руководство США утверждает, что американо-израильская операция против Ирана превзошла все ожидания. Выступая вечером 4 марта, президент Дональд Трамп заявил, что арсенал иранских баллистических ракет быстро истощается, а политический истеблишмент не успевает обеспечить преемственность власти, потому что кандидаты на руководящие должности быстро гибнут в результате точечных ударов. Однако на деле Иран демонстрирует, что не собирается сдаваться, продолжая расширять географию ударов ракет и дронов. Центральное командование ВС США уже исходит из того, что операция может затянуться до осени.

Фото: Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Sonny Escalante / Handout / Reuters Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер (на фото) запросил у Пентагона дополнительное число офицеров-разведчиков для того, чтобы обеспечить боевые действия против Ирана еще как минимум на 100 дней, но «скорее всего, до сентября»

Ликвидация в режиме нон-стоп Американские войска достигли больших успехов на поле боя в Иране, заявил вечером 4 марта Дональд Трамп на встрече с лидерами американских технологических компаний. «Кто-то спросил: "Как бы вы оценили ситуацию (на фронте.— “Ъ”) по десятибалльной шкале?" Я ответил: "Примерно на пятнадцать",— похвастался он.— Сейчас мы находимся в очень сильной позиции, а их (иранцев.— “Ъ”) руководство стремительно исчезает. Все, кто хочет быть лидером, в итоге погибают». По словам американского президента, арсенал иранских баллистических ракет, которые, как принято считать, могли представлять угрозу всему Ближнему Востоку, «быстро уничтожается». И прекращать военную кампанию, начатую совместно с Израилем 28 февраля, основания нет, резюмировал Дональд Трамп. Но четких критериев выполнения поставленных военных целей в Иране он не представил. Израиль и США атаковали Иран. Шестой день Читать далее Выступая на брифинге в тот же день, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «решение начать операцию основано на совокупном эффекте различных прямых угроз, которые Иран представлял для США». Она отказалась признавать стремление Вашингтона сменить власть в Тегеране, но не стала отрицать, что Трамп активно изучает перспективу участия США в постконфликтном устройстве Ирана. «Я думаю, президент активно рассматривает и обсуждает этот вопрос со своими советниками и командой по национальной безопасности»,— пояснила госпожа Левитт. Несмотря на то, что высшее руководство Ирана, по версии Белого дома, «полностью разгромлено», снижать темпы вооруженной эскалации в Иране американская сторона не намерена. Как ожидается, в ближайшие дни в войну «на земле» должны вступить вооруженные формирования иранских курдов, которые действуют в соседнем Иракском Курдистане. Как утверждают источники портала Al-Monitor , США за счет участия курдских группировок хотят ослабить иранские силы безопасности и создать почву для восстания на этноконфессиональной почве, которое так или иначе должно привести к смене власти.

Война без стратегии Критики Трампа утверждают, что тот начал войну, не понимая до конца, зачем он это делает и чем это может закончиться. «Все намного хуже, чем вы думали,— заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен в своем видеообращении, записанном после закрытых слушаний по Ирану в Конгрессе 3 марта.— У администрации Трампа нет плана действий в Иране. Эта незаконная война основана на лжи — она была начата без какой-либо прямой угрозы нашей стране». Сенатор отметила, что Трамп «не назвал ни одной четкой причины этой войны и, похоже, у него нет плана, как ее закончить». На пробелы в планировании операции против Ирана указывает и издание Politico, согласно которому Центральное командование ВС США запросило у Пентагона дополнительное число офицеров-разведчиков для того, чтобы обеспечить боевые действия против Ирана еще как минимум на 100 дней, но «скорее всего, до сентября». Politico называет это одним из первых признаков того, что Пентагон ищет кадровые ресурсы для операции, которая может продлиться гораздо дольше изначально обозначенного срока в три-четыре недели. Больше всего американских военных волнует огромный арсенал иранских дронов-камикадзе, которые могут оставаться незамеченными из-за низкой высоты полета и малых габаритов. Именно они стали причиной первых потерь среди военнослужащих, которые США понесли в первые дни войны в Кувейте. Для того чтобы нейтрализовать эту угрозу, Вашингтон в ближайшее время попытается развернуть на Ближнем Востоке новые системы противодействия беспилотной авиации, которые разрабатывались в последние годы. Но проблема заключается в том, что они пока не были апробированы в боевых условиях. Уже 6 марта господин Трамп в Белом доме встретится с лидерами американской оборонной промышленности и военными, чтобы обсудить проблему пополнения боеприпасов и другого вооружения, израсходованного за шесть дней операции «Эпическая ярость» в Иране. Представители администрации США, как отмечает военный портал Breaking Defense, намерены указать на необходимость дополнительных инвестиций в производство, которые бы позволяли в ускоренном темпе восстанавливать арсеналы ключевых видов вооружений еще до официального заключения оружейных контрактов с армией.

Поджечь Южный Кавказ На шестой день войны Иран продолжил расширять географию своих воздушных атак. На этот раз под удар попал Азербайджан — один из ключевых партнеров Израиля на Южном Кавказе. По информации Баку, иранские дроны попали по аэропорту в Нахичевани, а также зданию школы в селе Шакарабад. «Нападение на территорию Республики Азербайджан представляет собой нарушение норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе,— заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.— Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры». Иранский посол в Баку Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД Азербайджана, где от него потребовали объяснений по поводу инцидента. Но признавать свою ответственность за удар Тегеран отказался. Москву и Баку сблизил Иран Как заявили источники издания Financial Times, сразу после 12-дневной войны 2025 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи, убитый 28 февраля, разработал стратегию агрессивного реагирования на возможные атаки США и Израиля. Она, по данным газеты, предполагает массированные нападения на страны Персидского залива и попытки нанести максимальный ущерб региональной экономической инфраструктуре, а также транзитным маршрутам в регионе. В рамках этого плана иранские командиры становятся самостоятельными в принятии военных решений и действуют на основе директив, выданных им заранее, до начала американо-израильских бомбардировок. «У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и разжечь крупный конфликт, чтобы все поняли,— сказал иранский источник Financial Times.— Это продолжится, и будет дальнейшая эскалация… Чего они ожидали? Если целью становится лидер Исламской Республики, то неужели они думали, что ничего не произойдет?»

Нил Кербелов