Война с Ираном преодолевает пространство и время

Пентагон готовится к многомесячной операции против Тегерана

Руководство США утверждает, что американо-израильская операция против Ирана превзошла все ожидания. Выступая вечером 4 марта, президент Дональд Трамп заявил, что арсенал иранских баллистических ракет быстро истощается, а политический истеблишмент не успевает обеспечить преемственность власти, потому что кандидаты на руководящие должности быстро гибнут в результате точечных ударов. Однако на деле Иран демонстрирует, что не собирается сдаваться, продолжая расширять географию ударов ракет и дронов. Центральное командование ВС США уже исходит из того, что операция может затянуться до осени.

Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер (на фото) запросил у Пентагона дополнительное число офицеров-разведчиков для того, чтобы обеспечить боевые действия против Ирана еще как минимум на 100 дней, но «скорее всего, до сентября»

Фото: Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Sonny Escalante / Handout / Reuters

Ликвидация в режиме нон-стоп

Американские войска достигли больших успехов на поле боя в Иране, заявил вечером 4 марта Дональд Трамп на встрече с лидерами американских технологических компаний. «Кто-то спросил: "Как бы вы оценили ситуацию (на фронте.— “Ъ”) по десятибалльной шкале?" Я ответил: "Примерно на пятнадцать",— похвастался он.— Сейчас мы находимся в очень сильной позиции, а их (иранцев.— “Ъ”) руководство стремительно исчезает. Все, кто хочет быть лидером, в итоге погибают».

По словам американского президента, арсенал иранских баллистических ракет, которые, как принято считать, могли представлять угрозу всему Ближнему Востоку, «быстро уничтожается». И прекращать военную кампанию, начатую совместно с Израилем 28 февраля, основания нет, резюмировал Дональд Трамп. Но четких критериев выполнения поставленных военных целей в Иране он не представил.

Выступая на брифинге в тот же день, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «решение начать операцию основано на совокупном эффекте различных прямых угроз, которые Иран представлял для США». Она отказалась признавать стремление Вашингтона сменить власть в Тегеране, но не стала отрицать, что Трамп активно изучает перспективу участия США в постконфликтном устройстве Ирана. «Я думаю, президент активно рассматривает и обсуждает этот вопрос со своими советниками и командой по национальной безопасности»,— пояснила госпожа Левитт.

Несмотря на то, что высшее руководство Ирана, по версии Белого дома, «полностью разгромлено», снижать темпы вооруженной эскалации в Иране американская сторона не намерена. Как ожидается, в ближайшие дни в войну «на земле» должны вступить вооруженные формирования иранских курдов, которые действуют в соседнем Иракском Курдистане. Как утверждают источники портала Al-Monitor , США за счет участия курдских группировок хотят ослабить иранские силы безопасности и создать почву для восстания на этноконфессиональной почве, которое так или иначе должно привести к смене власти.

Война без стратегии

Критики Трампа утверждают, что тот начал войну, не понимая до конца, зачем он это делает и чем это может закончиться. «Все намного хуже, чем вы думали,— заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен в своем видеообращении, записанном после закрытых слушаний по Ирану в Конгрессе 3 марта.— У администрации Трампа нет плана действий в Иране. Эта незаконная война основана на лжи — она была начата без какой-либо прямой угрозы нашей стране». Сенатор отметила, что Трамп «не назвал ни одной четкой причины этой войны и, похоже, у него нет плана, как ее закончить».

На пробелы в планировании операции против Ирана указывает и издание Politico, согласно которому Центральное командование ВС США запросило у Пентагона дополнительное число офицеров-разведчиков для того, чтобы обеспечить боевые действия против Ирана еще как минимум на 100 дней, но «скорее всего, до сентября». Politico называет это одним из первых признаков того, что Пентагон ищет кадровые ресурсы для операции, которая может продлиться гораздо дольше изначально обозначенного срока в три-четыре недели.

Больше всего американских военных волнует огромный арсенал иранских дронов-камикадзе, которые могут оставаться незамеченными из-за низкой высоты полета и малых габаритов. Именно они стали причиной первых потерь среди военнослужащих, которые США понесли в первые дни войны в Кувейте.

Для того чтобы нейтрализовать эту угрозу, Вашингтон в ближайшее время попытается развернуть на Ближнем Востоке новые системы противодействия беспилотной авиации, которые разрабатывались в последние годы. Но проблема заключается в том, что они пока не были апробированы в боевых условиях.

Уже 6 марта господин Трамп в Белом доме встретится с лидерами американской оборонной промышленности и военными, чтобы обсудить проблему пополнения боеприпасов и другого вооружения, израсходованного за шесть дней операции «Эпическая ярость» в Иране. Представители администрации США, как отмечает военный портал Breaking Defense, намерены указать на необходимость дополнительных инвестиций в производство, которые бы позволяли в ускоренном темпе восстанавливать арсеналы ключевых видов вооружений еще до официального заключения оружейных контрактов с армией.

Поджечь Южный Кавказ

На шестой день войны Иран продолжил расширять географию своих воздушных атак. На этот раз под удар попал Азербайджан — один из ключевых партнеров Израиля на Южном Кавказе. По информации Баку, иранские дроны попали по аэропорту в Нахичевани, а также зданию школы в селе Шакарабад. «Нападение на территорию Республики Азербайджан представляет собой нарушение норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе,— заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.— Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры». Иранский посол в Баку Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД Азербайджана, где от него потребовали объяснений по поводу инцидента. Но признавать свою ответственность за удар Тегеран отказался.

Как заявили источники издания Financial Times, сразу после 12-дневной войны 2025 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи, убитый 28 февраля, разработал стратегию агрессивного реагирования на возможные атаки США и Израиля. Она, по данным газеты, предполагает массированные нападения на страны Персидского залива и попытки нанести максимальный ущерб региональной экономической инфраструктуре, а также транзитным маршрутам в регионе. В рамках этого плана иранские командиры становятся самостоятельными в принятии военных решений и действуют на основе директив, выданных им заранее, до начала американо-израильских бомбардировок.

«У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и разжечь крупный конфликт, чтобы все поняли,— сказал иранский источник Financial Times.— Это продолжится, и будет дальнейшая эскалация… Чего они ожидали? Если целью становится лидер Исламской Республики, то неужели они думали, что ничего не произойдет?»

Нил Кербелов

«Львиный рык»

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

