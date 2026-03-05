На Урале с экс-замдиректора структуры «Роскосмоса» взыскали 92 млн рублей

Свердловский областной суд взыскал более 92 млн руб. в пользу ГК «Роскосмос» с Александра Карпенко — бывшего заместителя директора Научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «НИИМаш», ныне АО, входит в структуру «Роскосмоса»). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. НИИМаш находится в Нижней Салде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в отношении Александра Карпенко расследовалось уголовное дело. Следствие полагало, что он подписывал акты приемки выполненных работ по двум объектам, в которые были включены заведомо невыполненные или выполненные не полностью работы. Они должны были быть выполнены в рамках двух федеральных программ по реконструкции и техническому перевооружению НИИМаш в 2011-2018 годах. По спорным контрактам подрядчики ООО «Космосавиаспецстрой», ФГУП «Спецстройсервис» и ЗАО «УСТИ» получили свыше 127 млн руб. С последнего суд позднее взыскал порядка 34,5 млн руб.

В мае 2024 года дело в отношении экс-замглавы было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Однако зампрокурора Свердловской области посчитал, что прекращение уголовного дела не освобождает Александра Карпенко от ответственности за ущерб от его действий, и подал иск, где просил взыскать сумму. В Верхнесалдинском районном суде Александр Карпенко и его представители настаивали на отсутствии своей вины и связи между его действиями и убытками.

Суд отказал прокуратуре в удовлетворении требований по иску — решение было обжаловано в облсуде. В результате оно было отменено, а исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Ирина Пичурина