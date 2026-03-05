Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Манипулятивные алгоритмы соцсетей, телевидение и двигатели внутреннего сгорания — эти технологии миру уже не нужны, поделились с “Ъ FM” эксперты. 8 из 10 россиян положительно относятся к внедрению технологий в свою жизнь — к такому выводу пришли специалисты аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и клиники «Будь здоров».

Большинство опрошенных подчеркнули, что камеры наблюдения на улицах делают жизнь безопаснее, а искусственный интеллект приходит на помощь в рутине. Однако 4% россиян выступают против технологий. Свыше 40% респондентов хотели бы выбросить из своей жизни искусственный интеллект, а почти четверть отказалась бы от государственных сервисов, например, от «Госуслуг». А 8% заявили, что им не нужны интернет-банкинг, доставка продуктов и маркетплейсы.

“Ъ FM” поговорил со специалистами в области технологий и узнал, от чего бы они отказались:

Основатель и гендиректор компании «Система» Сергей Зубарев: «Алгоритмическая лента в соцсетях — не сами соцсети, а именно механизм, который решает за человека, что ему нужно видеть, и оптимизирует не в его пользу, — по сути, крадет время, которое он провел за гаджетом. Самая коммерчески успешная и одновременно самая манипулятивная, наверное, технология последних лет. Я бы отказался от дипфейков в нынешнем виде. Сделать подделку элементарно — последствия могут быть катастрофические для человека. А доказать, что это подделка, становится с каждым днем все сложнее». Основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев: «Есть ряд технологий, которые действительно морально устарели, и ничего серьезного не произойдет, если человечество от них откажется. На ум приходит технология телевещания. Все активнее в мир приходит цифровое вещание, и как будто бы телеканалы, которые по времени верстают свою сетку и показывают передачи, уже неактуальны. Конечно же, можно говорить про большие трансформации в индустрии автомобилей. Электротранспорт активно развивается. И я думаю, что если не сейчас, то через пару десятилетий транспортные средства на дороге очень поменяются. Кроме этого, в некоторых больницах, в некоторых каталогах, библиотеках учет ведется не в цифровом виде, а в бумажном. Это уже давно устаревший формат, и нужно максимально делать цифровизацию». Управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый: «Сейчас очень много разных удобных методик и технологий, которые улучшают нашу жизнь. Но в то же время они нас делают немножко ленивыми и не дают возможности, скажем так, развиваться физически и умственно. Периодически можно делать своего рода детокс от технологий: сделать что-то руками, считать, не используя калькуляторы, ходить пешком».

Авторы исследования также объясняют причины так называемого неолуддизма. Так, из противников технологий примерно треть опрошенных считает, что они мешают мыслить самостоятельно. Столько же уверены, что инновации разрушают живое общение между людьми. И каждый четвертый беспокоится о распространении недостоверной информации.

Анна Кулецкая