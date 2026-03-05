Беспилотник ударил по магазину в Белгороде

Беспилотник ВСУ ударил по магазину в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

При ударе БПЛА были повреждены остекление, фасад и крыша здания. На месте работают оперативные службы, уточняется информация о других последствиях.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 15:00 мск над Белгородской областью сбили пять беспилотников ВСУ. Сегодня Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших при ударе дрона по автомобилю в селе Смородино Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения, перелом и частичную ампутацию пальца кисти, его жена — осколочные ранения.