Встреча с бенефиЦАРом

5 марта президент России Владимир Путин встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера и произвел на него, как рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, прекрасное впечатление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты ЦАР и России недолго томились в Представительском кабинете и вскоре перешли на обед

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, встретив президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера в своем Представительском кабинете (в этот день здесь было много стульев с той и другой стороны декоративного камина), поздравил его с результатами президентских выборов в ЦАР. Что ж, на них, как и следовало предполагать, победил Фостен-Арканж Туадера.

Позже оказалось, что поздравления были не протокольными.

— Вы одержали убедительную победу,— заметил Владимир Путин,— это говорит о том, что в целом люди поддерживают ту политику, которую вы проводите и по укреплению внутриполитической ситуации, ситуации в сфере безопасности, и с точки зрения решения экономических вопросов.

— Вы упомянули выборы в нашей стране,— кивнул президент ЦАР.— Четыре вида выборов прошло недавно (Четыре! В ЦАР это, похоже, главная национальная забава.— А. К.)! Благодарю вас за поздравление! Мы действительно провели выборы, и Россия внесла значительный вклад. Она сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность! — неожиданно признался Фостен-Арканж Туадера.— На нашей территории работают российские структуры, которые помогают обеспечивать нам безопасные условия, благоприятные условия для проведения выборов, чтобы они прошли без проблем. И, таким образом, у народа Центральноафриканской Республики появился шанс выбрать своего президента!

Того же самого, что и обычно, заметим.

Но главное, сил российских структур хватило, чтобы обеспечить выборы на территории всей африканской страны. То есть в ЦАР работают достойные продолжатели дела «Вагнера». Под их присмотром — вся страна.

— Я заступил на срок, который продлится семь лет,— признался затем господин Туадера.— И я хотел бы улучшать наше сотрудничество, в частности в сфере безопасности, но также по тем сюжетам, которые вы упомянули, например экономика и другие аспекты, например образование, гуманитарные вопросы, другое.

Да и вообще, ЦАР не чужая России страна:

— Хотел бы поблагодарить вас уже сейчас за всю поддержку,— продолжал президент ЦАР,— важную поддержку, в частности в поставке злаков, благодаря которой наше население обеспечено достаточным количеством муки.

И снова: население большой страны полностью обеспечено мукой за счет России. Да мало какая страна сейчас нам ближе, чем ЦАР. Кого еще Россия поставила на довольствие и взяла под охрану?

— Также мы сотрудничаем в сфере углеводородов,— не стал скрывать господин Туадера.— У нас наблюдается трудная ситуация в этой сфере в данный момент. Ваша помощь помогла урегулировать трудности в этом секторе, важном для экономики и для всей страны. Безусловно, в ходе обсуждений, которые мы проведем сегодня, мы затронем вопросы револьверных схем поставок.

Еще и углеводороды. То есть Россия дарит ЦАР радость электричества.

Но что же взамен?

— Прежде всего хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране,— сказал Владимир Путин.— Мы знаем, что там успешно работает центр русского языка, центр образования на русском языке. Хочу выразить вам свои слова благодарности в этой связи и проинформировать, что мы приняли решение об увеличении квоты для студентов из вашей страны. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена, так же как и по другим направлениям гуманитарного характера.

Нет, и тут скорее Россия для ЦАР, чем ЦАР (одна из беднейших, прямо скажем, стран мира) для России.

Но все-таки есть то, чем следует особенно дорожить. И об этом тоже сказал Владимир Путин:

— Это наше взаимодействие с Центральноафриканской Республикой в согласовании позиций на международной арене! Наши профильные министерства, ведомства работают в этом ключе, в постоянном контакте друг с другом. И уверен, что так и будет дальше! Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации, которая в мире складывается.

Да, ситуацию следует учитывать, ибо что-то в последнее время сближение с Россией дорого обходится некоторым странам, из-за чего в мире возникает достаточно турбулентная ситуация.

Вскоре после непродолжительных переговоров в Представительском кабинете президенты перешли в соседнее помещение на продолжительный обед, являющийся (как и политика по отношению к экономике) продолжением переговоров другими средствами.

Прощались тепло. Все-таки между ними много общего.

У них — президент ЦАР. Зато у нас — просто цар (Tsar).