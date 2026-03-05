Курьеров притормозят на тротуарах

Электровелосипедам ограничат движение по тротуарам. К 1 июля Минтранс и МВД доложат Владимиру Путину о своих предложениях по этому вопросу. Ограничения затронут и курьерские велосипеды: например, им могут снизить разрешенную максимальную скорость, допускают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Ранее подобные меры вводились только на уровне городских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом в ПДД уже прописаны лимиты скорости, при которых курьерам запрещено ездить по тротуарам, говорит член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. По его словам, проблема лишь в том, что правила фактически не соблюдаются: «Это проблема, которая в крупных городах происходит у всех на глазах. Люди на электровелосипедах — в основном курьеры — на высокой скорости передвигаются по тротуарам, и нередко совершают наезды на пешеходов. Формально ситуация уже урегулирована правилами дорожного движения: велосипед может иметь электродвигатель номинальной мощностью до 0,25 кВт, который автоматически отключается при скорости выше 25 км/ч. Однако на практике такие электровелосипеды часто движутся быстрее. В таком случае это уже не велосипед, а мопед, а мопедам, как и сейчас, запрещено ездить по тротуарам.

Проблема, однако, заключается в другом: во-первых, существует путаница в самих терминах, а во-вторых — в том, как именно измеряется мощность двигателя. В результате поручение властей может привести к новым требованиям — например, к обязательной регистрации таких транспортных средств или установке номерных знаков. Кроме того, обсуждается идея упорядочить сферу доставки, чтобы сотрудники служб доставки также проходили регистрацию. Москва уже довольно активно движется в этом направлении».

Курьеры в Москве должны оснащать свои электровелосипеды специальным модулем, который автоматически ограничивает скорость в медленных зонах. К ним относятся, например, парки или оживленные улицы. Сотрудники ГАИ регулярно проверяют, соблюдают ли работники служб доставки эти требования. В случае нарушения велосипед конфискуют. В Санкт-Петербурге на всех тротуарах максимальная скорость этого транспорта не может превышать 10 км/ч в час. В некоторых центральных районах города движение полностью запрещено. Какой из двух вариантов ограничений скорее всего примут на федеральном уровне? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с основателем компании InnovaTransport Алексеем Смирновым: «Думаю, в итоге будет реализована смесь двух подходов: петербургского — со снижением скорости, и московского — с усилением регуляторного контроля. Вероятно, усилится и администрирование: почти наверняка появятся предложения в этой части.

Скорее всего, электровелосипеды придется каким-то образом ставить на учет, а это поднимает целый ряд вопросов о механике такого процесса — особенно в условиях отсутствия развитой велоинфраструктуры.

Если говорить о бизнесе аренды велосипедов, не думаю, что нововведения окажут на него серьезное влияние. Возможно, появятся дополнительные расходы, связанные, например, с потенциальной регистрацией техники. В целом не стоит воспринимать ситуацию так, будто президент решил просто ограничить электровелосипеды. Скорее речь идет о попытке урегулировать пространство социального конфликта, которое действительно вызывает множество вопросов».

Вероятно, только крупные компании смогут приспособиться к грядущим ограничениям для транспорта курьеров, так считает основатель сервиса доставки FoodBand Артем Халимоненко: «Каждый курьер будет выполнять меньше заказов в час, но при этом уровень дохода они захотят сохранить. Поэтому чем сильнее замедлится скорость доставки, тем пропорционально выше станет ее стоимость. Если не ограничивать скорость, а просто усилить контроль и обязать курьеров регистрироваться, получать номера на велосипеды, то для крупных сервисов это не станет серьезной проблемой. Но для локальных заведений, которые только открываются, все эти требования — передача номеров велосипедов, регистрация и прочие формальности — превращаются в довольно сложную бюрократическую историю. Во многих случаях им будет проще вообще не связываться с доставкой.

В итоге это тоже может привести к росту стоимости доставки. Более того, есть риск, что рынок будет все сильнее концентрироваться у крупных игроков: для малого бизнеса вход в него станет значительно сложнее».

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» “Ъ FM” сообщили, что федеральным властям целесообразнее перенять опыт Москвы. То есть оснащать велосипеды специальным модулем, а также обязать курьеров вставать на учет в реестре. Кроме того, в компании призвали развивать инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности. Примерно такая же позиция и у сервиса «Купер» от «Сбера». «Благодаря совместным усилиям значительно улучшилась городская среда для курьеров, а правонарушения снизились»,— рассказали “Ъ FM” в компании. На вопрос о возможном повышении стоимости доставки в случае ужесточения правил для электровелосипедов в сервисах отвечать не стали.

Никита Путятин