Не себе, а людям

Арбитражные суды трех инстанций подтвердили право компании «Газпром газораспределение Уфа» на строительство и эксплуатацию газопровода. Объект протяженностью 3,5 км частично пролегает под земельными участками в Уфимском районе, принадлежащими фермерскому хозяйству предпринимателя Ирины Варнавской. Госпожа Варнавская заявила в суде, что районные власти незаконно установили публичный сервитут на часть ее участков в интересах структуры «Газпрома». Суды отклонили доводы истца, отметив, что жителям трех деревень необходим газ, а другой возможности проложить и эксплуатировать газопровод нет. Юристы полагают, что у Ирины Варнавской остается шанс на взыскание компенсации за пользование частью ее земли.



Арбитражные суды встали на сторону владельцев газопровода в Уфе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главе фермерского хозяйства «Константиновская дача» Ирине Варнавской не удалось помешать «Газпром газораспределение Уфа» эксплуатировать газопровод протяженностью 3,5 км, сданный в эксплуатацию в 2019 году.

Как следует из материалов арбитражного суда, в сентябре 2022 года администрация района по просьбе компании установила публичный сервитут для строительства и эксплуатации подземного газопровода высокого давления на двух земельных участках сельхозназначения общей площадью 129,6 га. Оба участка, принадлежащих госпоже Варнавской, находятся в Уфимском районе. Газопровод необходим «для обеспечения потребности в газоснабжении значительного числа социально значимых, промышленных и коммунально-бытовых объектов и индивидуальных жилых домов» в Уфе и Уфимском районе, отмечено в решении суда. Кроме того, по данным Главархитектуры города, в квартале находятся 2,3 тыс. кв. м земли, выделенной социальным категориям граждан: многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в жилье, молодым семьям и работникам бюджетной сферы.

Госпожа Варнавская, полагая, что постановление администрации об установлении сервитута нарушает ее права и интересны, попросила арбитражный суд Башкирии признать документ недействительным. Она отмечала, что районные власти вышли за пределы своих полномочий, так как были не вправе принимать решение об установлении публичного сервитута, учитывая, что газопровод является объектом регионального, а не местного значения.

В июле 2025 года суд отказал в удовлетворении иска. В решении отмечено, что строительство газопровода велось в рамках программы газификации республики за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2019 год. Суд добавил, что компания соблюла «все требования и нормы, касающиеся возможности выбора указанной трассы как оптимальной».

Также суд принял во внимание результаты землеустроительной и строительно-технической экспертизы. Ее авторы пришли к выводу, что эксплуатация газопровода ограничивает истца в использовании земельных участков, но не препятствует ему возделывать землю на глубину до 30 см. Также, отметили эксперты, газопровод соответствует СНИПам, а проложить его исключительно по муниципальным земельным участкам было невозможно.

В октябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение республиканской инстанции без изменений.

В кассационной инстанции Ирина Варнавская настаивала, что «Газпром газораспределение Уфа» «не является лицом, которое наделено правом на обращение с ходатайством об установлении публичного сервитута», компания не зарегистрировала право на газопровод, а районные власти не имели права принимать решение о сервитуте. Результаты судебной экспертизы ее также не устроили.

Арбитражный суд Уральского округа доводы истца отклонил. Кассационная инстанция, в частности, согласилась с тем, что у «Газпром газораспределение Уфа» имелась необходимость устанавливать публичный сервитут на конкретных земельных участках с учетом, что они оптимально подходили для строительства газопровода и «необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения».

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев считает решения судов обоснованными, но отмечает, что у истца есть право требовать соразмерную компенсацию. «Как неоднократно указывал Конституционный суд РФ, публичный сервитут допустим лишь при наличии эффективных гарантий защиты прав собственника. В связи с этим собственник вправе требовать соразмерную плату за сервитут, а также возмещение всех убытков, причиненных ограничением права, включая реальный ущерб, упущенную выгоду и расходы на рекультивацию. Таким образом, отказ в требовании о признании сервитута незаконным не является завершением спора, а фактически является переходом к определению размера имущественной компенсации»,— пояснил господин Хазиев.

Булат Баширов