WP: Трамп поставил курдам ультиматум в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп предложил иранским курдам военную поддержку, включая широкое воздушное прикрытие, в случае их решимости взять под контроль части западного Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

По информации издания, администрация Дональда Трампа начала устанавливать контакты с иранской оппозицией, рассматривая ее как возможного союзника для организации восстания против руководства Исламской Республики. В телефонных разговорах с лидерами курдов в Иране и соседнем Ираке американский президент пообещал помочь курдам, выступающим против Тегерана, утверждает WP.

По словам высокопоставленного представителя Патриотического союза Курдистана, США попросили иракских курдов не препятствовать мобилизации иранских курдских групп и оказать им логистическую поддержку. По словам собеседника WP, Дональд Трамп заявил, что курды должны «выбрать сторону — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном».

Другой источник из Демократической партии Курдистана подтвердил факт переговоров господина Трампа с иранской оппозицией. Он отметил, что решающим фактором успеха станет поддержка внутри Ирана, а не численность вооруженных сил. Представители курдских партий опровергли слухи о начале курдского восстания.