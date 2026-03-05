В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в поджоге машины полиции

Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге заключил под стражу 19 летнего жителя Кемеровской области Кирилла Королева, который обвиняется в совершении теракта по п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Как считает следствие, он поджег полицейский автомобиль.

Кирилл Королев

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Кирилл Королев

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По версии следствия, 2 марта неизвестный, действующий в составе организованной группы, проник на охраняемую территорию отдела полиции №14 на улице Баумана. Там он совершил поджог служебного автомобиля ГАЗ-32215. Кемеровчанина по подозрению в совершении этого преступления задержали 3 марта. По его словам, он сделал это по указанию мошенников, так как был под их влиянием, но вину не признал.

Кирилл Королев пробудет под стражей до 2 мая. Постановление не вступило в силу.

Ирина Пичурина