Семерых жителей Удмуртии обвиняют в хищении 1,5 млн рублей из госбюджета

В Удмуртии пресечена деятельность группы аферистов из семи человек, похитивших 1,5 млн руб. через программу соцконтрактов, сообщает пресс-служба УФСБ республики. Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве (ст. 159.2 УК, до 10 лет лишения свободы).

Установлено, что фигуранты направили в «Республиканский центр социальных выплат» фиктивные документы о намерении осуществлять предпринимательскую деятельность. Они заключили социальные контракты и получили бюджетные деньги в размере 1,5 млн руб., потратив их на личные цели.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они отправлены в СИЗО. Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия для документирования дополнительных фактов противоправной деятельности, а также для розыска имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Владислав Галичанин