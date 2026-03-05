В Госдуме предложили позволить военным увольняться для ухода за ребенком-инвалидом

Группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесла законопроект, дающий военнослужащим право на увольнение для ухода за ребенком с инвалидностью.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава «Справедливой России» Сергей Миронов

На данный момент в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» содержится норма о праве военнослужащих уволиться в связи с уходом за несовершеннолетним, которого они воспитывают самостоятельно — без матери или отца ребенка.

По мнению авторов законопроекта, воспитание ребенка-инвалида требует особого внимания со стороны обоих родителей и дополнительных гарантий со стороны государства. Поэтому предлагается позволить военнослужащим увольняться, даже если они воспитывают ребенка вместе со вторым родителем.

Степан Мельчаков