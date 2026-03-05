Премьер-министр Ливана поручил арестовывать находящихся в стране членов КСИР

Премьер-министр Ливана Наваф Салам призвал к аресту и выдаче Ирану находящихся в стране членов Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил министр информации Ливана Пол Моркос.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Премьер-министр Ливана Наваф Салам

Во время заседания кабинета министров Наваф Салам поручил ведомствам принять меры «для предотвращения любой военной или силовой деятельности» КСИР в Ливане, сказал Пол Моркос (цитата по ливанской газете L'Orient–Le Jour).

2 марта Армия обороны Израиля объявила о начале операции против группировки «Хезболла» в Ливане. На следующий день Израиль потребовал иранских чиновников и военнослужащих покинуть Ливан за 24 часа, иначе они станут целью ударов израильской армии.