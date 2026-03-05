Леонид Слуцкий призвал поболеть за «Шанхай Дрэгонс» в вынесенных матчах КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу и действующий наставник китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий призвал болельщиков поддержать хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» в вынесенных играх регулярного чемпионата КХЛ.

Встречи с «Сибирью» и казахстанским «Барысом» пройдут в Шанхае 5 и 7 марта соответственно. Уточним, что подобные игры большая редкость для КХЛ. В последний раз вынесенный матч прошел в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда «Спартак» в овертайме обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

Что касается выступлений «Шанхай Дрэгонс», то команда, базирующаяся в Санкт-Петербурге, в очередном сезоне не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. Коллектив Митча Лава набрал 54 очка и уступил спасительную восьмую строчку СКА и «Спартаку», у которых 71 и 70 баллов соответственно.

Андрей Маркелов