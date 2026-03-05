В Самарской области нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали на 1,7 млн рублей

Эконадзор минприроды за два месяца привлек к ответственности 257 нарушителей природоохранного законодательства. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1,778 млн руб. Около 57% дел были связаны с нарушениями в сфере обращения с отходами, по ним назначили более 1 млн руб. штрафов.

В министерстве уточняют, что остальные правонарушения связаны с несоблюдением законодательства о недрах, нарушением режима особо охраняемых природных территорий, водного законодательства. Также нарушения касались отчетности в сфере утилизации отходов от использования товаров, невнесения в срок платы за негативное воздействие на окружающую среду и неуплаты экологического сбора.

Руфия Кутляева