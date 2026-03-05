На Урале возбудили дело о халатности при ремонте дороги с ущербом 17 млн рублей

В Артемовском возбуждено уголовное дело о халатности с ущербом муниципальному бюджету на сумму более 17 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области. Прокуратура выявила нарушения в деятельности МКУ«Жилкомстрой» при исполнении контракта на реконструкцию дороги.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2022 года между МКУ«Жилкомстрой» и ООО «УралДорТехнологии» был заключен контракт на выполнение работ. В ноябре 2024 года, после истечения срока действия банковской гарантии, бывший директор заключил дополнительное соглашение о продлении работ до сентября 2025 года, не потребовав нового обеспечения исполнения контракта. Это привело к потере возможности бесспорно взыскать неотработанный аванс в размере более 3,2 млн руб., что причинило ущерб бюджету муниципалитета.

Кроме того, бывший директор принял товарно-материальные ценности на сумму свыше 25,9 млн руб., включая трубы, без проверки их качества и надлежащих условий хранения. Новый подрядчик отказался принимать материалы на сумму более 13,9 млн руб. из-за их непригодности.

Уголовное дело в отношении экс-директора расследуется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Ирина Пичурина