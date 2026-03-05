Администрация Новокуйбышевска компенсирует вред ребенку, на которого напали псы

Суд в Новокуйбышевске удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с чиновников в пользу ребенка, пострадавшего от нападения безнадзорных собак. Решение принято 5 марта, сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2025 года на улице, когда стая бездомных собак атаковала ребенка. Один из псов укусил пострадавшего за ногу. Ему потребовалась медицинская помощь и курс прививок от бешенства.

Проверка установила, что чиновники не обеспечили отлов бездомных животных в городе, что стало причиной происшествия. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с местной администрации за причиненный вред.

Георгий Портнов