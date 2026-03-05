ПСБ поддержал проведение бизнес-стендапа в Ставрополе
ПСБ в Ставрополе выступил партнером бизнес-стендапа «Без галстуков и с юмором», который прошел в городском центре развития предпринимательства.
Легкий формат мероприятия объединил экспертов и представителей делового сообщества, которые искренне делились необычными историями развития своего бизнеса, с иронией рассказывали, как получали опыт и полезные знания через «набитые шишки», шутили про клиентов и персонал. Встреча прошла в атмосфере юмора и дружеского общения.
«Предприниматель - это всегда про смелость, креатив и творчество. Только нестандартно мыслящие люди всегда открыты для новых идей и способны находить эффективные решения для развития своего дела», – отметила Наталья Формина, вице-президент, управляющий Ставропольским филиалом ПСБ
Региональный руководитель банка добавила, что ПСБ всегда готов поддержать проведение таких объединяющих и полезных встреч. «Бизнес-стендап – очень интересный формат, который позволяет не только хорошо отдохнуть в компании людей, которые с тобой на одной предпринимательской волне, но и получить прикладные знания, услышать новые идеи и вдохновиться живыми историями успеха», – резюмировала Наталья Формина.
www.psbank.ru
ПАО "Банк ПСБ"
Реклама. 16+