В 2026 году в Кировской области обновят 12 объектов уличного освещения. На эти цели в рамках проекта по поддержке местных инициатив направят 10 млн руб., сообщает пресс-служба правительства области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Кировской области на модернизацию уличного освещения выделят 10 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего на основе конкурса проектов в этом году поддержку получили 347 объектов.

Сообщается, что их общая стоимость превысит 630 млн руб. Из этой суммы 380 млн руб. выделят из областного бюджета.

Анна Кайдалова