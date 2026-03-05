В России резко вырос спрос на книги по политологии

За последнюю неделю читательская аудитория РФ заметно нарастила интерес к книгам по политологии. В ГК «Литрес» рассказали “Ъ”, что с 26 февраля по 4 марта выручка от продаж таких произведений во всех моделях монетизации выросла на 218% год к году. С начала 2026 года книги по политологии принесли компании в деньгах на 23% больше, чем годом ранее.

Самым популярным произведением в книжном сервисе назвали «Мировой порядок» американского политолога и госсекретаря Генри Киссинджера. Книга заняла сразу две лидирующие позиции в рейтинге: на первом месте ее аудиоверсия, на втором — текстовая. Третье место досталось «Государю» итальянского философа Николо Макиавелли, четвертую позицию в топе заняла «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы» Збигнева Бжезинского. Замыкает рейтинг историко-философский трактат, посвященный миру после холодной войны, «Столкновение цивилизаций» Самюэля Хантингтона.

Ранее “Ъ” писал, что по итогам 2025 года рынок цифровых книг вырос на 25%, до 23,6 млрд руб. Весь книжный рынок России по итогам 2025 года вырос более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб., сообщил в интервью “Ъ” гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Варвара Полонская