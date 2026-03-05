Lada Granta остается самой продаваемой моделью автомобиля в России

Lada Granta в феврале текущего года сохранила статус самой продаваемой модели автомобиля в России. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно данным агентства, за два месяца было продано 14 888 машин этой модели. В Топ-10 также попали Lada Niva Travel (6,4 тыс. машин), Lada Vesta (6 тыс.) и Lada Niva Legend (4,4 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto называл январь и февраль 2026 года «худшими» месяцами для российского авторынка за 20 лет ведения статистики.

Андрей Сазонов