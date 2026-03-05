Набиуллина выступила за право всех банков оказывать финуслуги на маркетплейсах

Банк России поддерживает идею о том, чтобы все банки могли предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ и правительство обсуждают открытую модель предоставления любых финуслуг на торговых площадках. Ее закрепят в меморандуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кэшбек на маркетплейсе. То же самое касается и других финансовых продуктов, например, кредитов и рассрочек»,— сказала госпожа Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Эльвира Набиуллина предложила применять принцип равноудаленности инфраструктуры как к маркетплейсам, так и к банкам. Она отметила, что сейчас ЦБ, Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба анализируют программы лояльности от маркетплейсов, торговых сетей и банков. Лучшие конкурентные практики закрепят в меморандуме. Если же к меморандуму присоединятся не все участники или он «не будет работать», правительство внесет соответствующие изменения в закон.

Спор банков и маркетплейсов начался в ноябре. Тогда руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем ограничить конкуренцию.