Пашинян: с РФ обсуждается передача управления ж/д Армении другой стране

Армения обсуждает с Россией передачу управления армянскими железными дорогами другой стране. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, речь может идти о Казахстане, ОАЭ или Катаре.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

«Да, идут обсуждения на рабочем уровне с нашими коллегами из РФ, и мы также видим определенное понимание по этому вопросу, за что мы благодарны. Повторюсь, в том, что мы говорим, нет ничего, что было бы направлено против России»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

В декабре 2025 года Никол Пашинян попросил российских партнеров в короткие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном. Затем армянский премьер заявил, что при необходимости эти отрезки ж/д путей может восстановить собственными силами, если вернет их под собственное управление.

В феврале 2008 года Армения подписала концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление дочерней структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги». Соглашение предусматривает концессионное управление на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

